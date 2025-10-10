Επιστολή Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στο Υπουργείο Αθλητισμού για το Κλειστό Κολυμβητήριο στο Ακρωτήρι

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, στην οποία έθεσε ως θέμα την αποκατάσταση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι.

Ο κ. Σημανδηράκης στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι παρά την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης του Κολυμβητηρίου και τον σχεδιασμό του στίβου ρίψεων, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση τους.

Παράλληλα, προτείνει τη σύναψη τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δήμου Χανίων, με στόχο την ανάθεση στον Δήμο Χανίων του ρόλου της Αναθέτουσας Αρχής και τον ορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να εγείρει κανένα ζήτημα που να αφορά τη μελλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε προς το Πολυτεχνείο Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, για σχετική ενημέρωση.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη: «Η σχετικά πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου σας, στις 19 Ιουνίου 2025, αναφορικά με τη δέσμευση σημαντικών πόρων για έργα αθλητικών υποδομών στα Χανιά, αποτέλεσε αφορμή για σας να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.

Ειδικότερα, αναφέρομαι στη δέσμευση πόρων για την αποκατάσταση του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι, με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τη δημιουργία στίβου ρίψεων, με προϋπολογισμό 352.220 ευρώ. Και τα δύο έργα συνιστούν κρίσιμες αθλητικές υποδομές, τις οποίες οι αθλητές μας και η χανιώτικη κοινωνία διεκδικούν επί δεκαετίες.

Όπως γνωρίζετε, το Κλειστό Κολυμβητήριο στο Ακρωτήρι Χανίων κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κόστος περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς όμως να λειτουργήσει ποτέ, λόγω έλλειψης σαφούς σχεδίου διαχείρισης και υπέρογκου λειτουργικού κόστους. Έκτοτε, παρέμεινε σε διοικητικό κενό, λεηλατήθηκε και απαξιώθηκε, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας κεντρικού σχεδιασμού.

Ήδη εδώ και χρόνια είχε εκπονηθεί σχετική μελέτη αποκατάστασης, η οποία επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης της 30ης Αυγούστου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου 2022 από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με στόχο την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Σήμερα, οι μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του έργου και την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησής του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημοπράτησης και της υλοποίησης του έργου.

Όσον αφορά τον στίβο ρίψεων, υπάρχει ήδη ένας πρώτος σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης, ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω μέσα από την εκπόνηση επιμέρους μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ώστε να καταστεί ώριμος προς δημοπράτηση.

Ο Δήμος Χανίων, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αναζητά τρόπους ώστε τα έργα αυτά να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν, και να συνδράμει στην κοινή αγωνία που μοιραζόμαστε όλοι, τόσο εσείς ως Υπουργείο, όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά κυρίως η χανιώτικη κοινωνία. Παράλληλα, επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την αποτελεσματικότητα που διαθέτει η Τεχνική μας Υπηρεσία, στελεχωμένη από καταξιωμένους μηχανικούς με υψηλή ικανότητα στην εκπόνηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση σύνθετων έργων υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χανίων υποβάλλει την ακόλουθη πρόταση, η οποία κατά την εκτίμησή μας διασφαλίζει την ταχύτερη και αποδοτικότερη δυνατή υλοποίηση των έργων:

Σύναψη τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δήμου Χανίων, με πρόβλεψη την ανάθεση στον Δήμο Χανίων του ρόλου της Αναθέτουσας Αρχής και ορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με την πρόταση αυτή διασφαλίζεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων, καθώς και η ομαλή παράδοσή τους στην κοινωνία των Χανίων. Ο Δήμος μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, τη δημοπράτηση και την παρακολούθηση έργων αντίστοιχης κλίμακας, εκτελώντας σήμερα δεκάδες έργα μεγάλης κλίμακας και συναφούς αντικειμένου σε όλο το εύρος των δημοτικών υποδομών, από αναπλάσεις και σχολικά συγκροτήματα έως αθλητικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ολοκλήρωση του Ποδηλατοδρομίου στα Καθιανά, που αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια και την οργανωτική ωριμότητα της Τεχνικής μας Υπηρεσίας.

Σε αυτό το στάδιο και παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις μας στο παρελθόν, ο Δήμος Χανίων δεν εγείρει κανένα ζήτημα που να αφορά τη μελλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων. Εκφράζει, ωστόσο, το έντονο ενδιαφέρον και τη σταθερή προσήλωσή του στην ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των δύο αυτών σημαντικών έργων για τα Χανιά. Το ζήτημα της μελλοντικής λειτουργίας και διαχείρισης των υποδομών θα αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης και θεσμικού διαλόγου μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής και τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας.

Η στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΑΚ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί εγγύηση για την ομαλή και επιτυχή εξέλιξη των έργων.

Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη δική σας καθοριστική συμβολή και τη συλλογική μας προσπάθεια, οι πολίτες των Χανίων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν, σύντομα, τις αθλητικές υποδομές που δικαιούνται.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στα Χανιά προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά τα σημαντικά αυτά ζητήματα και να εξετάσουμε από κοινού τις δυνατότητες επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων. Εύχομαι, στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, να έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε και στις σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής, σηματοδοτώντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για τον αθλητισμό και τις υποδομές της πόλης μας».