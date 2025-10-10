Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για εγχώρια και διεθνή προβολή των τοπικών επιχειρήσεων

Υπέγραψε την πρόσκληση για την εξωστρέφεια ο Σταύρος Αρναουτάκης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε την πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», με στόχο την στήριξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νησιού στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των κρητικών επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης για τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες, δίνοντας μια ισχυρή ώθηση στην ανταγωνιστικότητά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Κρήτης. Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου, με το ανώτατο όριο της ενίσχυσης να φτάνει τις 90.000 ευρώ. Το υπόλοιπο 50% θα καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 13:00, και θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι συγκριτική.

Τη διαχείριση της δράσης έχει αναλάβει ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης στο Ηράκλειο (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 2810 302400, e-mail: info@ank.gr) ή με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο τηλέφωνο 2813404525 (e-mail: kalikomp@mou.gr).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Κρήτης (www.pepkritis.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της Αναπτυξιακής Κρήτης (https://ank.gr).