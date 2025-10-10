ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:«Δράσεις Ζωής» – Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης από το Βοήθεια στο Σπίτι

ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
Μαζί για καλύτερη Ζωή
«Δράσεις Ζωής» – Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης από το Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Κόφινα σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας

Το Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης του νέου προγράμματος «Δράσεις Ζωής», που σκοπό έχει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει την τοπική κοινωνία, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών θεμάτων, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.
• Η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες.
• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργής συμμετοχής των δημοτών.

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με θέμα: «Άνοια: πρόληψη και αντιμετώπιση», με στόχο την ενημέρωση και στήριξη οικογενειών και φροντιστών.

Θα ακολουθήσουν και άλλες θεματικές εκδηλώσεις, με εισηγητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, την κοινωνική μέριμνα και την ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά και κάθε ειδικό που μπορεί να συμβάλει με την γνώση και την εμπειρία του, να συμμετάσχουν ως εισηγητές στις δράσεις μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, στο τηλέφωνο 2893340208 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προηγούμενο άρθρο
Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για εγχώρια και διεθνή προβολή των τοπικών επιχειρήσεων
Επόμενο άρθρο
Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη – Παρέμβαση της Ελένης Βατσινά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
