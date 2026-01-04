ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, μέλος της ΕΕΔΥΕ, καταγγέλλει απερίφραστα τη γενικευμένη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, η οποία εκδηλώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το πραγματικό υπόβαθρο της επίθεσης είναι η εφαρμογή του αναθεωρημένου δόγματος Μονρόε, με το οποίο οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στη Λατινική Αμερική, αντιμετωπίζοντας ολόκληρη την περιοχή ως ζώνη αποκλειστικής επιρροής και «πίσω αυλή» των συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η όξυνση των ανταγωνισμών με άλλα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Κίνα και η Ρωσία, πληρώνεται για ακόμη μία φορά από τους λαούς.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα ναυτικά ρεσάλτα, τα πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η γενικευμένη στρατιωτική πίεση αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να προωθήσουν τα γεωπολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Η επίκληση των ναρκωτικών λειτουργεί ως πρόσχημα, την ίδια στιγμή που είναι γνωστός ο ρόλος μεγάλων κυκλωμάτων που δρουν και εντός των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ΗΠΑ, με τη στήριξη της ΕΕ, εγκληματούν σε βάρος του λαού της Βενεζουέλας, βομβάρδισαν την χώρα, “συνέλαβαν” τον Πρόεδρό της, διεμήνυσαν σε ζωντανή μετάδοση ότι θα αναλάβουν την διοίκηση της Βενεζουέλας για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της χώρας, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές απέναντι και σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής.

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, εκτός από μνημείο κυνικότητας, κρίνονται και ως άκρως επικίνδυνες καθώς ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, εφόσον όπως αναφέρει μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντά της (πχ της Τουρκίας στην Κύπρο)!

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στον λαό της Βενεζουέλας, που έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος τον δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής του οργάνωσης, χωρίς επεμβάσεις, απειλές, αποκλεισμούς και πολέμους.

Σε αυτές τις συνθήκες καλούμε τον λαό μας να παλέψει ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην παρουσία των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη Σούδα και στη χώρα μας γενικότερα απαιτώντας να μην πληρώσουμε με τις ζωές μας, με τη ζωή των παιδιών μας, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Καλούμε τον χανιώτικο λαό να καταδικάσει την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ, να αντιπαλέψει την πολιτική των πολέμων και των επεμβάσεων και να δυναμώσει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Αμερικής.

