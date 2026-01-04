ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και πέντε όπλα

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν ,μεταξύ άλλων , σχεδόν μισό κιλό κάνναβης ,5 όπλα, φυσίγγια ,ζυγαριά και χρηματικό ποσό 1550 ευρώ

Συνελήφθησαν χθες ( 03.01.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου δυο ημεδαποί ( 27 και 33 ετών) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο χθες (03.01.2026) το μεσημέρι σε όχημα που επέβαιναν δυο ημεδαποί σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :

• -453- γραμμάρια κάνναβης
• Σουγιάς
• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης .

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• Πιστόλι με δυο γεμιστήρες
• -69- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -199- πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες)
• -4 -πιστόλια αερίου με γεμιστήρες
• -20,3- γραμμάρια κάνναβης
• 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (μορφή σοκολάτας)
• Βαλίστρα,
• Σπάθα
• ξιφολόγχη πολεμικού όπλου ,
• -2- σιδερογροθιές
• Ζυγαριά
• -19- σπόροι κάνναβης
• -19- μαχαίρια
• Χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης

