Βαρύ πένθος για την κρητική δημοσιογραφία: Έφυγε από τη ζωή ο Μανόλης Παντινάκης

Ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής, με πλούσια πορεία στη δημοσιογραφία και την ιστορική έρευνα, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ενημέρωση της Κρήτης

Βαρύ πένθος σκεπάζει την Κρήτη για τον ξαφνικό θάνατο του Μανόλη Παντινάκη, ενός δημοσιογράφου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική δημοσιογραφία.

Ο Μανόλης Παντινάκης ήταν γνωστός δημοσιογράφος και ερευνητής από την Κρήτη, με παρουσία στη δημοσιογραφία από τη δεκαετία του 1970 (μέσα από τις εφημερίδες Ρεθεμνιώτικα Νέα, Η Τόλμη και Τα Νέα Αθηνών), ενώ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και με τον Όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV.

Γεννήθηκε στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το 1977, διακρινόμενος για το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική του ματιά.

Από το 2003-2004 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του εμφυλίου στη Κρήτη, φέρνοντας στο φως ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.

Μέσα από αυτή του τη δραστηριότητα, συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση:

Ο πολέμαρχος της Βίγλας. Καπετάν Σφακιανός

Η Εθνική Αντίσταση Ρεθύμνου (σε συνεργασία με Αντώνη Κ. Σανουδάκη και Στρατή Βελουδάκη)

Η Αμαζόνα της Αντίστασης και της Εξορίας (Το “Κατινάκι η Μαμή”)

Νικητές στο απόσπασμα: το Αμάρι στις φλόγες

Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα: Κρητικοί στην κόλαση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης

Πόθος Λευτεριάς – Αντίσταση και Εξορία

Η επαρχία Αγίου Βασιλείου αφηγείται: “Η Κατοχή δεν μας λύγισε…”

Αμαριώτες στην αντίσταση

Τα Πολιτικά Κρήτης εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του.