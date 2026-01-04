ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Θεοφάνεια στο Ενυδρείο Κρήτης-CRETAquarium!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Ενυδρείου Κρήτης κορυφώνονται και φέτος την ημέρα των Θεοφανείων, Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 περίπου, με την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κκ. Ευγένιο.

Το Ενυδρείο Κρήτης θα είναι επισκέψιμο εκείνη τη μέρα κανονικά με εισιτήριο από τις 09:30 το πρωί έως τις 12:00μμ. Από τις 12:30μμ θα δοθεί συγκεκριμένος αριθμός ΔΩΡΕΑΝ προσκλήσεων, προκειμένου να μπουν οι επισκέπτες μας και να παρακολουθήσουν τον Αγιασμό των Υδάτων από συγκεκριμένα σημεία, που θα τους υποδείξει το προσωπικό του Ενυδρείου.

Τονίζουμε, ότι για λόγους ασφαλείας θα τηρηθεί αυστηρά το όριο χωρητικότητας, που θα μας επιτρέψει να σας προσφέρουμε μια ασφαλή και ευχάριστη παραμονή στο χώρο μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Μετά τη λήξη της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων οι επισκέπτες που δεν θα μπουν εντός του Ενυδρείου την ώρα του Αγιασμού λόγω πληρότητας, θα υπάρχει η δυνατότητα, να επισκεφθούν κι αυτοί το χώρο μας μέχρι τις 16:00 μμ.

Σας ευχόμαστε ένα Ευτυχισμένο, Δημιουργικό και με Υγεία Νέο Έτος!

