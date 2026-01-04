Δήμος Ηρακλειου:Με αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

Καλημέρα και καλή χρονιά, με υγεία, ειρήνη, και χαρά. Εύχομαι το 2026 να εκπληρώσει τις προσδοκίες μας, τις κοινές και τις πιο προσωπικές. Εύχομαι να δώσουμε και να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερη αγάπη. Εύχομαι να αγαπάμε την πόλη μας και να την κάνουμε καλύτερη.

Και δεν εύχομαι απλώς, δεσμεύομαι να επιτύχουμε αυτό για το οποίο προσπαθούμε, δηλαδή να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να έχουμε απτά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας μέσα στο 2026.

Επιστρέφοντας στην ανασκόπηση της εβδομάδα, αυτές τις τελευταίες μέρες του 2025 και τις πρώτες του 2026, ξεχωρίζει η ψήφιση του προϋπολογισμού 2026 του Δήμου μας, το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής, η ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου μας.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για το 2026

Το Ηράκλειο έγινε ένας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που κατάρτισε προϋπολογισμό για το 2026 σύμφωνα με το νέο Λογιστικό Πρότυπο, έλαβε γνώμη από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του 2025.

Πρόκειται για έναν αναπτυξιακό, ρεαλιστικό προϋπολογισμό, σε βάση σταθεροποίησης η οποία πλέον επιτυγχάνεται. Στον προϋπολογισμό του 2026 αποτυπώνεται η βελτίωση της ευρωστίας του Δήμου μας, γεγονός απαραίτητο για την αποτελεσματική εκτέλεση έργου.

Γνωρίζουμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός, όπως κάθε προϋπολογισμός ελληνικού δήμου, υπολείπεται των πραγματικών αναγκών. Προφανώς υπάρχει ένα πεδίο διεκδίκησης το οποίο αφορά τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν επίσης δεδομένα που δεν αποτυπώνονται στο Προϋπολογισμό μας, καθώς και η στρατηγική μας που υπηρετείται μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο ενός προϋπολογισμού.

Για παράδειγμα, υπάρχουν έργα τα οποία επιδιώκουμε με ιδιαίτερη επιμονή, με συστηματικότητα, με τεκμηρίωση, με πειθώ, τα οποία μεσομακροπρόθεσμα θα μεταμορφώσουν το Ηράκλειο. Έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων τα οποία ποτέ δεν θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου, αλλά η απόδοση τους θα αλλάξει τη μορφή της πόλης, επειδή έγκαιρα διεκδικήθηκαν και τεκμηριωμένα θεμελιώθηκαν, και την κατάλληλη στιγμή εξασφαλίστηκαν οι κατάλληλες συνέργειες.

Και για όσα εγγράφονται στον προϋπολογισμό, θα ακολουθήσουν αναμορφώσεις που θα περιλάβουν και άλλα έργα, ιδιαίτερα έργα της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τα οποία αυτή τη στιγμή για τεχνικούς λόγους δεν απεικονίζονται.

Θέλω να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη, όλους τους Αντιδημάρχους που συνεργάστηκαν για την σύνταξή του, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη και όλα τα υπηρεσιακά μας στελέχη για το αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί με τα μέσα τα οποία διαθέτει, με τη συνέργεια του εργαζόμενου και του πολιτικού προσωπικού, να τα καταφέρει.

🔘 Το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής

Μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας των Αντιδημάρχων, η οποία ήταν ορισμένη για τις 31/12/2025, προχώρησα σε αναδιάταξη του εκτελεστικού σχήματος της Δημοτικής μας Αρχής.

Τα δυο προηγούμενα χρόνια καταβάλλαμε σημαντική προσπάθεια μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, από τη δική μου τη μεριά, αξιολογούνται σε γενικές γραμμές θετικά και ευχαριστώ όλα τα μέλη του εκτελεστικού σχήματος της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου για την καθοριστική συμβολή τους στην πρόοδο και την υλοποίηση του σχεδιασμού μας.

Το ζητούμενο σ’ αυτό το νέο σχήμα είναι να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο δημοτικό έργο, αξιοποιώντας αυτήν ακριβώς την προσπάθεια. Να προχωρήσουμε με στόχο και τα μακροπρόθεσμα να βρεθούν σε μια απολύτως σταθερή βάση, αλλά ιδιαίτερα να έχουμε αισθητή βελτίωση στην απόδοση της καθημερινότητας του πολίτη.

Απτά αποτελέσματα: αυτή είναι η επιδίωξή μας για το 2026 και με αυτόν τον στόχο προχωρούμε.

🔘 Προσωρινός ανάδοχος για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση του τομέα καθαριότητας ολοκληρώθηκε: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού.

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η «Ένωση Οικονομικών Φορέων Thalis E.S. S.A. – ENSER Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ, ανά έτος (Θυμίζω ότι ο διαγωνισμός είναι για δυο έτη, με δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη χρόνια).

Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε λύση στα χρόνια και δομικά προβλήματα της καθαριότητας, με τις γνωστές εξάρσεις και υφέσεις που τα χαρακτήριζαν, αλλά και τις μαζικές αποχωρήσεις συμβασιούχων, έπειτα από δικαστικές αποφάσεις, που τα επέτειναν.

Αντιμετωπίσαμε μια στρεβλή κατάσταση με αφοσίωση, επιμονή και προσπάθεια και αυτή η κίνηση θα αποδώσει στην πόλη στους επόμενους μήνες. Θα φέρει την ποιοτική αλλαγή που αξίζει στο Ηράκλειο και στους ανθρώπους του.

Θέλω να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη για την ουσιαστική ολοκλήρωση μιας διαδικασίας η οποία ήταν δύσκολη και έπρεπε να υπηρετηθεί με σθένος πολιτικό και με τεχνογνωσία. Καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς συνεργάτες μας που μόχθησαν και κατανόησαν αυτό το εγχείρημα, το οποίο θα μας οδηγήσει επίσης στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στην ενίσχυση της με ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Μετά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, ακολουθεί η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο έλεγχός τους από την Επιτροπή και η εκ νέου έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή, για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.

🔘 Ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ηρακλείου

Μια πολύ σημαντική διαδικασία που θα διευκολύνει τόσο τη σχέση των πολιτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες όσο και τον συντονισμό των ίδιων των Υπηρεσιών μας, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου, ολοκληρώνεται.

Ένα σύγχρονο και ενιαίο πληροφορικό σύστημα εγκαθίσταται, ώστε να γίνονται ταχύτερα και με ενιαίο τρόπο μια σειρά εργασιών, όπως: Η διαχείριση των οικονομικών πόρων, η διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα δημοτικά έσοδα, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, η εκπαίδευση του προσωπικού, η λειτουργία του helpdesk κ.α.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Γιώργο Αγριμανάκη, καθώς και σε όλα τα υπηρεσιακά μας στελέχη για αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει το Ηράκλειο σε μια νέα εποχή ηλεκτρονικών συναλλαγών.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις εργασίες αναβάθμισης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ηρακλείου, του δεύτερου και σημαντικού κρίκου της αλυσίδας διαχείρισης των απορριμμάτων μετά την αποκομιδή, ο οποίος αναβαθμίζεται έπειτα από πολλά χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

• Τις εκδηλώσεις του εορταστικού προγράμματος «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» του Δήμου Ηρακλείου. Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη και τα χωριά μας, όλες με ελεύθερη είσοδο, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, της Αντιδημάρχου Ρένας Παπαδάκη και των συνεργατών μας, που αποτέλεσαν αφορμές για να σμίξουμε, να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγηθούμε. Αλλά και ταυτόχρονα ενίσχυσαν την εξωστρέφεια του Ηρακλείου, προβάλλοντας την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα.

• Τις περιφράξεις που έκανε η Υπηρεσία Καθαριότητας σε σημεία όπου παρουσιάζονταν επαναλαμβανόμενα και για πολλά χρόνια, το φαινόμενο εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 850 μέτρα μεταλλικών περιφράξεων σε περισσότερα από 25 σημεία, μετά την απομάκρυνση δεκάδων τόνων αποβλήτων και οι εργασίες συνεχίζονται.

• Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήσαμε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με τη συμμετοχή αρχών, φορέων και δημοτών της πόλης.

• Τις δυο επετειακές συναυλίες για τα δέκα χρόνια δημιουργικής πορείας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ) στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με τίτλο «Όταν οι νότες γίνονται Ιστορία».

• Τον νέο κύκλο δράσεων με τίτλο «Τα παλιά κτίρια της πόλης μας αφηγούνται τις ιστορίες τους» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις», με ελεύθερη συμμετοχή.

Η πρώτη συνάντηση θα έχει αφηγητή τον αρχιτέκτονα – μηχανικό Ηρακλή Πυργιανάκη. Τον ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά του.

⚽️ Ως ίσος προς ίσο στάθηκε ο ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό στον αγώνα του Supercup, σ’ ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Η ομάδα έπαιξε με ψυχή για 120+ λεπτά, ακόμα και μετά το πέναλτι στην αρχή της παράτασης.

Η συνολική εικόνα από τα τρία τελευταία παιχνίδια (με την ΑΕΚ, τον Πανσερραϊκό και τον Ολυμπιακό), είναι ότι η ομάδα δένει καλύτερα και βρίσκει ρυθμό, κι αυτό οδηγεί στη βεβαιότητα ότι έρχονται πολύ καλύτερες μέρες για τον ΟΦΗ στις εθνικές διοργανώσεις. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στη διοίκηση της ομάδας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!