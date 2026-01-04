Οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου έδειξαν τι σημαίνει Κρήτη

Οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει Κρήτη, ελληνική ψυχή, ρωμαίικο φιλότιμο, προσφέροντας έναν τόνο κρέατος στα συσσίτια της Μητρόπολης Ρεθύμνου και υψώνοντας, μαζί με την αγιασμένη γαλανόλευκη, το φλέγον αίτημα για συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγής, την οποία έχει καταδικάσει σε θάνατο το πολιτικό κατεστημένο που λυμαίνεται την πατρίδα μας εξυπηρετώντας ιδιοτελή και ξένα συμφέροντα!

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, κέρασαν κρητικό πιλάφι, κρέας, τυρί και ντόπιο κρασί όλον τον κόσμο στην κεντρική πλατεία του Ρεθύμνου (την Πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων).

Το ρωμαίικο αυτό φιλότιμο είναι το πολυτιμότερο συστατικό για την ανάσταση του πρωτογενούς τομέα – ανάσταση, που θα φέρει διατροφική αυτάρκεια, ανάταση της ελληνικής οικονομίας, αξιοποίηση της ελληνικής γης, άνοδο της κοινωνικής ευημερίας, αναγέννηση της υπαίθρου, ανάπτυξη και πρόοδο σε όλους τους τομείς.

Στο ρεπορτάζ για το γεγονός διαβάζουμε: «Σε όλες τις δηλώσεις τους, πάντως, δεν κυριαρχούσε το ζήτημα των επιδοτήσεων που προφανώς παραμένει ένα βασικό αίτημα και ζητούμενο, αλλά το μείζον θέμα της συνέχισης της παραγωγής τοπικών προϊόντων. Το μέλλον της κτηνοτροφίας και της γεωργίας της Κρήτης, έθεσε στις δηλώσεις του και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου Γιώργος Βενιεράκης».

Η δήλωσή του, την οποία η ΝΙΚΗ – και, πιστεύουμε, κάθε λογικός άνθρωπος σε αυτό τον τόπο – επικροτεί πλήρως:

«Ο σκοπός μας είναι σήμερα να κάνουμε μια κοινωνική προσφορά, που την κάνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού Ρεθύμνου: να προσφέρουν πάνω από έναν τόνο κρέας για τον κόσμο, να μπορεί να δοκιμάσει βραστό με πιλάφι.

Θα δώσουμε κρέατα και στα ιδρύματα του νομού για τις άγιες ημέρες που έχουμε και τις γιορτινές, να φάνε κι αυτοί ένα μεζέ, να το ευχαριστηθούνε…

Γιατί; Για ποιο λόγο; Είμαστε οι τελευταίοι εναπομείναντες στον πρωτογενή τομέα. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων προωθεί με ταχείς ρυθμούς να μας αλλάξουνε τη διατροφή μας.

Αυτά που γίνονται με τα σκουλήκια, τα έντομα και όλα αυτά που θέλουνε να προωθήσουνε στην αγορά, τη στιγμή που σφάζονται χιλιάδες αιγοπρόβατα, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Ευρώπη), έτσι όπως το πάνε πολύ σύντομα θα δούμε ότι θα εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας και θα μας αναγκάσουν να τρώμε αυτά που θέλουν αυτοί, με όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την υγεία μας και τη βιωσιμότητά μας.

Θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκοκαλιά κάθε χώρας και πρέπει να στηριχτεί από όλους και ειδικά από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, όσους ασκούν εξουσία, ώστε ο πρωτογενής τομέας να είναι βιώσιμος, να μπορεί να παράξει, και να φάει ο καταναλωτής καθαρά και φθηνά προϊόντα στο πιάτο του, και όχι να αλλάξουν τη μεσογειακή διατροφή, που λέγαμε τόσα χρόνια και την επαινούσαμε, και τώρα να πάμε στην ασιατική, που τρώνε σκουλήκια και οτιδήποτε.

Δεν μας νοιάζει τι τρώνε οι άλλοι λαοί. Εμείς έτσι έχουμε μάθει από τους προγόνους μας και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και για εμάς και για τα παιδιά μας.

Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο, κατά τη γνώμη μας, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας κι εμείς και τα παιδιά μας, να μπορούμε να ζήσουμε και να παράγουμε για την κοινωνία μας. Θέλουμε το κράτος μας, την Ελλάδα μας. Θέλουμε ως κοινωνία να κάνουμε αγώνα όλοι μαζί για τα αυτονόητα. Να μείνουμε στον τόπο μας, τίποτε άλλο δεν ζητούμε. Να έχουμε βιωσιμότητα».

Τα θερμά συγχαρητήρια για την υπέροχη πρωτοβουλία τους είναι λίγα. Ο ελληνικός λαός είναι βαθιά ριζωμένος στη γη των πατέρων του, όσο κι αν προσπαθούν να την αποσπάσουν από τα χέρια του τα αρπακτικά των ξένων συμφερόντων και να τον κάνουν ανέστιο και άστεγο σε νοικιασμένη και ρημαγμένη πατρίδα.

Και όσο υπάρχει αυτή η ιερή γη, όσο υπάρχει ελληνικό φιλότιμο, ο Έλληνας των πόλεων στέκεται δίπλα στον αδερφό του τον αγρότη και τον αδερφό του τον κτηνοτρόφο (το αίμα του, τον τροφοδότη του) και δεν ακούει την κακότεχνη προπαγάνδα εκείνων που έχουν διαλύσει τη χώρα μας, την κοινωνία μας, τη ζωή μας και τα όνειρα των παιδιών μας. Τους έχουμε ζήσει εξάλλου και τους ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο!

«Η γεωργία είναι η βάση και η τροφός της πατρίδας μας. Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται σε αναβρασμό απέναντι σε ένα άδικο και διεφθαρμένο κράτος. Χωρίς ισχυρή και αξιοπρεπή ελληνική αγροτιά δεν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα μας» (Δήλωση του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δ. Νατσιού στο Ρέθυμνο στις 5 Δεκεμβρίου 2025). Τέλος στην εθνική εγκατάλειψη της υπαίθρου – Αρχή μιας στρατηγικής Περιφερειακής Αναγέννησης!

Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης