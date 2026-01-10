Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, για το γεγονός ότι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι τις γιορτές, αφού δεν καταβλήθηκαν εγκαίρως το επιδόμα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων

Πρόκειται για άλλο ένα επιτελικό φιάσκο με τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων, που αν και δεν έχουν κλείσει ούτε δέκα μήνες από την εφαρμογή τους, μετράνε ήδη αρκετά «φάουλ».

Η ΠΟΕΕΤ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι οι καθυστερήσεις και οι «καραμπόλες» μεταξύ υπηρεσιών, θα έχουν ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοί τους να περάσουν τις γιορτές χωρίς επίδομα, όπως και τελικά έγινε.

Αν και έχουν απευθύνει ερωτήματα σε όλους τους αρμόδιους, δεν έχουν λάβει πειστικές απαντήσεις.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΕΤ σε συνεργασία με τη νομική της υπηρεσία, εκκινεί τη διαδικασία πειθαρχικής αναφοράς διερεύνησης ευθυνών, κατά παντός υπευθύνου, κάτι που όπως τονίζει «θα έπρεπε να κάνει το υπουργείο Εργασίας».

Στη συνέχεια θα καταθέσει το πόρισμα της έρευνας στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μπαλάκι ευθυνών

«Δυστυχώς η αναλγησία του Υπουργείου Εργασίας και το πινγκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα σε Υπουργείο, ΔΥΠΑ, τραπεζικών ιδρυμάτων, ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω ανεκτό από την

πλευρά μας», τονίζει σε νέα ανακοίνωση. «Ας καταλάβουν πλέον οι ανεύθυνο – υπεύθυνοι πως δεν μπορούμε να επιβιώσουμε! Ζητούμε απαντήσεις για ποιον λόγο μείναμε τις ημέρες των γιορτών χωρίς χρήματα και ποιοι ευθύνονται γι’αυτό; Η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συναδέλφους μας».

Οι εποχικοί τουρισμού είναι το 1/3 των επιδοτούμενων ανέργων (στοιχεία ΔΥΠΑ-Νοέμβριος)

Πάνω από 50.000 εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό

Όπως δήλωσε στο in ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ Παναγιώτης Χότζογλου, με βάση τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία και τη δική τους έρευνες, εκτιμούν ότι οι απλήρωτοι εποχικοί εργαζόμενοι ανέρχονται ως και σε 50.000.

Από τις καταστάσεις της ΔΥΠΑ διαπιστώνεται ότι το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Νοέμβριο ήταν μόλις 155.000, ένα πολύ μικρό ποσοστό των εγγεγραμένων ανέργων που προσεγγίζουν τους 900.000.

Οι εποχικοί εργαζομενοι στουν τουρισμό αφορούν το ένα τρίτο των επιδοτούμενων ανέργων (52.300). Είναι όλοι εκείνοι που στις πλάτες τους χτίζεται το ελληνικό τουριστικό θαύμα. Προσλαμβάνονται συνήθως πριν το Πάσχα και απολύονται στις αρχές του φθινοπώρου (αν είναι τυχεροί και δεν τους έχουν διώξει νωρίτερα),

έχοντας δουλέψει εξαήμερα και δωδεκάωρα τις περιόδους αιχμής. Το εποχικό επίδομα ανεργίας, για το οποίο έχουν πληρώσει μέσω εισφορών και κρατήσεων, είναι το μοναδικό υπολογίσιμο εισόδημα στο οποίο βασίζονται για να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες.

«Από όσους απευθυνθήκαμε η μόνη που απάντησε ήταν η ΔΥΠΑ, λέγοντας ότι οι τα επιδόματα έχουν πιστωθεί. Όμως η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Θα τους στείλουμε τα απλήρωτα ΑΦΜ για να το διαπιστώσουν και οι ίδιοι», λέει ο κ. Χότζογλου.

«Σε πολλούς εργαζόμενους δεν έχουν καταβληθεί τα επιδόματα, επειδή καθυστέρησε η ΔΥΠΑ να εγκρίνει τις αιτήσεις τους, μολονότι υποβλήθηκαν εγκαίρως από τον Νοέμβριο. Κάποιοι που έχουν δει τα χρήματα στον λογαριασμό τους, δεν μπορούν να τα «σηκώσουν» αφού δεν έχει φτάσει ακόμα με το ταχυδρομείο η προπληρωμένη κάρτα», εξηγεί.

Μαύρες γιορτές πέρασαν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Οι επιστολές που έχουν στείλει απλήρωτοι εποχικοί εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, αναδημοσιεύει με την άδειά τους η ΠΟΕΕΤ, είναι ενδεικτικές της οργής και της απελπισίας που βιώνουν.

«Τον Νοέμβριο, με το που τελείωσα τη σαιζόν από το ξενοδοχείο που δούλευα έκανα τα χαρτιά μου για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα εγκρίθηκε από τη ΔΥΠΑ στις 19 Δεκεμβρίου αλλά η καινούργια κάρτα που μου βγάζει το κράτος (παρόλο που έχω ήδη λογαριασμό στη τράπεζα), δεν έχει έρθει ακόμα, με αποτέλεσμα να περάσω όλες τις γιορτές χωρίς χρήματα! Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια με αυτές τις κάρτες!», γράφει εποχικός εργαζομενος στον τουρισμό.

«Πώς είναι δυνατόν να μην μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις αιτήσεις των ανέργων που τώρα και κάποια χρόνια υποβάλλουν ηλεκτρονικά; (…) Αφού γνωρίζετε τις ημερομηνίες που κλείνει ο τουρισμός και η εστίαση γιατί δεν μεριμνά κάποιος από τους δήθεν αρμόδιους εκεί ώστε να στελεχωθούν οι ΔΥΠΑ με προσωπικό έκτακτο; Αφήσατε χιλιάδες άνεργους τις άγιες ημέρες κυριολεκτικά χωρίς χρήματα!», γράφει έτερος απλήρωτος εποχικός εργαζόμενος

Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή

Το θέμα των απλήρωτων εποχικών εργαζομενων έφτασε και στη Βουλή, με βροχή ερωτήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προς την Υπουργό Εργασίας.

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, την οποία συνυπογράφουν άλλοι επτά βουλευτές του κόμματος. Ζητά υπεύθυνη ενημέρωση για τις αιτίες μη έγκαιρης καταβολής των επιδομάτων και απόδοση ευθυνών. Παράλληλα θέτει το ζήτημα της χρόνιας υποστελέχωσης της ΔΥΠΑ,

η οποία «καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο αιτήσεων και πιο σύνθετες ψηφιακές διαδικασίες χωρίς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η υποστελέχωση αυτή δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα, αλλά πλήττει ευθέως την κοινωνική προστασία και την αξιοπρέπεια των ανέργων» τονίζει.

Για «πρωτοφανή αποτυχία με βαρύ κοινωνικό αντίκτυπο» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της τομεάρχη τουρισμού Καλιόππης Βέττα και συνπογράφεται από άλλα 11 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Ενώ οι εργαζόμενοι παλεύουν να επιβιώσουν, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιλέγει, αντί να επιλύσει το πρόβλημα που αυτή δημιούργησε, να καταφύγει ξανά στα γνωστά επικοινωνιακά παιχνίδια, παριστάνοντας την ανήξερη και μετακυλίοντας τις ευθύνες αλλού. Όμως η πραγματικότητα δεν κρύβεται: η ευθύνη είναι αποκλειστικά κυβερνητική και θα τής καταλογιστεί στο ακέραιο», τονίζουν οι βουλευτές.

Σχετική ερώτηση στους υπουργούς Εργασίας και Οικονομίας κατέθεσαν και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ζητώντας απαντήσεις για τις αιτίες που χιλιάδες δικαιούχοι έμειναν χωρίς επίδομα ανεργίας τα Χριστούγεννα.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΔΗ αναδεικνύουν συνολικά το ζήτημα της καταβολης επιδομάτων με προπληρωμενη κάρτα, μια διαδικασία που αποδείχθηκε εξόχως προβληματική, τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει θέσει θέμα συνταγματικότητας για το «σπάσιμο» των επιδομάτων στα δυό, με το 50% να διατίθεται αποκλειστικά για πληρωμές με κάρτα.