Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»

Στο μικροσκόπιο της Ισπανίας το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί.
Με τις ανισότητες στη στέγαση να εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς και να αποτελούν «αγκάθι» για τα νοικοκυριά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη διεθνή μοντέλα αντιμετώπισης για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση τραβούν το βλέμμα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί μια λύση.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης
Η επιδείνωση της κρίσης στον τομέα της στέγασης στην Ισπανία έχει ωθήσει την κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές να διερευνήσουν το λεγόμενο «μοντέλο Άμστερνταμ».
Στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας
Η ολλανδική «απάντηση» αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς καθώς η χώρα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά κοινωνικής κατοικίας (social housing) στην Ευρώπη (περίπου το 30% του συνολικού αποθέματος κατοικιών).
Στο Άμστερνταμ, ένα μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος ανήκει σε συνεταιρισμούς ή οντότητες με ισχυρή δημόσια συμμετοχή, μειώνοντας την εξάρτηση από τις αμιγώς ιδιωτικές αγορές και παρέχοντας πιο σταθερές και χαμηλότερου κόστους επιλογές για τους κατοίκους.
Πως λειτουργεί
Η Ολλανδία χρησιμοποιεί ένα σύστημα μοριοδότησης για να καθορίσει την αξία ενός ακινήτου.
Κάθε σπίτι παίρνει πόντους βάσει τετραγωνικών, ενεργειακής κλάσης, παροχών και τοποθεσίας.
Αν οι πόντοι είναι κάτω από ένα όριο, το ενοίκιο δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσό.