Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με δημόσια τοποθέτηση αντέδρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τις καταγγελίες που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της υπόθεσης «videogate», η οποία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις στην Κύπρο.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρόεδρος, απαντώντας στους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινείται βίντεο στο οποίο διατυπώνονται καταγγελίες περί χρηματισμού του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το επίμαχο υλικό αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, συνδέοντας τον Πρόεδρο με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

https://www.protothema.gr/greece/article/1755213/hristodoulidis-gia-to-video-me-tis-mizes-kalei-opoion-ehei-stoiheia-na-ta-katathesei-stis-arhes/

