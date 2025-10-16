ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας ετοιμάζεται να επηρεάσει τη χώρα μέσα στα επόμενα 24ωρα, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης καλοκαιρίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να πλήξουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι έντονα.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Το πρώτο μέτωπο, το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, από τα νησιά του Ιονίου έως την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να ακολουθήσει από το μεσημέρι της Κυριακής 19 Οκτωβρίου και να διαρκέσει ως το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας αυτή τη φορά την κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, κυρίως στα πελάγη.

Αναλυτική εικόνα για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου τοπικά θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί στα δυτικά, εντάσεως 4 έως 7 μποφόρ, και βόρειοι στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες να αγγίζουν τους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

  • Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση το βράδυ (10–21°C).

  • Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα: Τοπικές καταιγίδες, εντονότερες τις βραδινές ώρες.

  • Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικές βροχές, 11–23°C.

  • Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ορεινά (17–23°C).

  • Αττική: Νεφώσεις και βοριάδες έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 13–23°C.

  • Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές και νεφώσεις, με θερμοκρασίες 11–20°C.

Τοπικές μεταβολές στην Κρήτη

Για την Κρήτη, η αυριανή ημέρα θα κυλήσει με ήπιο καιρό και λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 23 βαθμών Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Η Παρασκευή 17/10 φέρνει έντονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ενώ το Σάββατο 18/10 ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα ίδια διαμερίσματα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Την Κυριακή 19/10, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια, ενώ τη Δευτέρα 20/10 αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει εκτεταμένες περιοχές της χώρας, από τα δυτικά έως το ανατολικό Αιγαίο.

