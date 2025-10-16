Έρχεται τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους ο επικός «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή – Δείτε το επίσημο τρέιλερ

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης

Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες, Τετάρτη, το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», που βασίζεται στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη, Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

Δείτε το trailer:

Η αφήγηση εκτυλίσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του.

Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

«Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο.

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…».

Γιάννης Σμαραγδής

Πρωταγωνιστούν:

Καποδίστριας: Αντώνης Μυριαγκός

Μέτερνιχ: Finbar Lynch

Πρωθυπουργός Σπηλιάδης: Τάσος Χαλκιάς

Κολοκοτρώνης: Μάξιμος Μουμούρης

Νικόδημος: Νικορέστης Χανιωτάκης

Ρωξάνδρα: Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Τσάρος: Αλέξανδρος Δημήτρης Γεωργιάδης

Άυλη Μορφή: Ναταλία Καποδίστρια

Μαντώ Μαυρογένους: Μαίρη Βιδάλη

Charlotte de Sor: Καίτη Ιμπροχώρη

Κουντουριώτης: Παύλος Κοντογιαννίδης

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης: Μιχάλης Ιατρόπουλος

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος: Νίκος Καρδώνης

Μάντης Έλενος: Τάσος Παλαντζίδης

Βοσκός: Πάνος Σκουρολιάκος

Γυναίκα Βοσκού: Μελίνα Βαμβακά

Κανάρης: Κωνσταντίνος Δανίκας

Αλέξανδρος Στούρτζα: Γιάννης Σύριος

Γεώργιος Μαυρομιχάλης: Γιώργος Φλωράτος

Κωσταντής Μαυρομιχάλης: Παύλος Κουρτίδης

Mason Sean: James Sutton

Γεώργιος Σταύρου: Δημήτρης Μαύρος

Charles Pictet De Rochemont: Αλέξανδρος Κολλάτος

Jean Gabriel Eynard: Nathan Thoms

Βαρόνος Hager: Dirk Sikorski

Άγγλος Πρέσβης: Duncan Skinner

Αλέξανδρος Υψηλάντης: Πάνος Κλάδης

Στρατηγός Blucher: Adrian Frieling

Ρώσος Πρέσβης: Κωνσταντίνος Μπουράς

Τσαρίνα Ελισάβετ: Έρρικα Μπίγιου

Τσάρος Νικόλαος: Ιβάν Σβιτάιλο

Τσαρίνα Αλεξάνδρα: Έλενα Αμβροσιάδου

Ζαΐμης: Νίκος Νικολάου

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια Costumi D’arte E. Rancati, Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Κοστουμιών: Γιάννης Σμαραγδής

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος

Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko

Οργάνωση Παραγωγής: Άρτεμις Λεοντίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν, Αχιλλέας Βιλλιώτης

Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, Ελένη Μπούση.