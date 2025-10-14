Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην εκπομπή Πρωινό και η σύντροφός του Κατερίνα.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ».

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο Ελληνικό.