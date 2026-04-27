Πανεπιστήμιο Κρήτης: Παρουσίαση των νέων δράσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Μια σημαντική εκδήλωση για το μέλλον της έρευνας και της επιστήμης στο νησί διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εμβληματικού έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής πρόσκλησης «Πανεπιστήμια Αριστείας».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, κέντρο πόλης).
Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν οι στρατηγικές παρεμβάσεις που αναβάθμισαν τη διεθνή θέση του Πανεπιστημίου, με έμφαση στους εξής άξονες:
• τα αποτελέσματα των δράσεων ενίσχυσης της ερευνητικής δυναμικής του Ιδρύματος,
• η αναβάθμιση των εργαστηριακών και εκπαιδευτικών υποδομών,
• η συμβολή του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας / Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Μῆτις» στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία.
Η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς έναν απολογισμό, αλλά ένα κάλεσμα σε διάλογο για το πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την τοπική και εθνική οικονομία.
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προοπτικές που ανοίγονται, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον χάρτη της διεθνούς αριστείας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ