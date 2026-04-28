Bazaar Βιβλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Έως και τις 8 Μαΐου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων διοργανώνει Bazaar βιβλίου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει επιλεγμένους καταλόγους εκθέσεων και εκδόσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Το Bazaar περιλαμβάνει τίτλους, που συνδέονται με προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις της Πινακοθήκης, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και το έργο της μέσα από τον εκδοτικό της πλούτο.

Η δράση θα διαρκέσει έως και τις 8 Μαΐου, στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, με ώρες λειτουργίας 09:00 – 14:00.

Σας προσκαλούμε να την επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε εκδόσεις, που φέρνουν την τέχνη πιο κοντά στο κοινό.