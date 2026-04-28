Χανιά: Γονείς κατηγορούνται ότι βασάνιζαν τα τρία τους παιδιά – Συγκλόνισε η κόρη στην κατάθεσή της

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο στα Χανιά, με δύο γονείς να κατηγορούνται ότι υπέβαλλαν τις κόρες τους σε βασανιστήρια. Η μία από τις κόρες δεν βρίσκεται στη ζωή, ενώ οι άλλες δύο είναι σήμερα ενήλικες.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Δευτέρα 27/4, όμως διακόπηκε και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο, λόγω αιφνίδιας αδιαθεσίας της Προέδρου του δικαστηρίου.

Συγκλόνισε η κόρη στην κατάθεσή της

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης, η οποία ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και εξετάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με το zarpanews, η μάρτυρας περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα, σύμφωνα με την ίδια, βίωναν εκείνη και οι αδελφές της μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Στο εδώλιο βρέθηκε ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες βάσει του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά βασανιστήρια.