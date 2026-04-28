«1ο Adventure Fest»: Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες αναρρίχησης στην Πέζα Καλού Χωριού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες αναρρίχησης του «1ου Adventure Fest» (25-26/4) που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ορειβατικό Σύλλογο «Τάλως» στο πιστοποιημένο πεδίο της Πέζας Καλού Χωριού.

Να υπενθυμίσουμε ότι η διοργάνωση είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν την ημέρα διεξαγωγής τους (26/4) στην περιοχή.

Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης και ο πρόεδρος του Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου «Τάλως» Δημήτρης Κουλουγουσίδης λόγω των πολυάριθμων συμμετοχών αθλητών στη συγκεκριμένη διοργάνωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν οι αγώνες την ερχόμενη Κυριακή (3/5) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αθλητές,

στους δημότες και τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη δράση – να έρθουν σε επαφή με την φύση και να γνωρίσουν μια περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου στην οποία ο επισκέπτης έχει εξαιρετική πανοραμική θέα στον κόλπο του Μεραμπέλλου και στις πανέμορφες κορυφές του Λασιθίου.

Το πεδίο, πέρα από τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο φυσικής ομορφιάς.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ και θα ολοκληρωθούν στις 13:00.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εξοπλισμός από τον Αθλητικό Ορειβατικό Σύλλογο «Τάλως».

