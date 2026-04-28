ΟΦΗ: Οι κυπελλούχοι Ελλάδας στη Λότζια

Πανηγυρική υποδοχή από το Δήμαρχο Ηρακλείου και το Δημοτικό Συμβούλιο – Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο ΟΦΗ μεγαλούργησε. Αυτή η τόσο δυνατή στιγμή η οποία ζούμε πρέπει να ανοίξει μια εποχή. Αυτή η στιγμή είναι μια απαρχή.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, έντονο ενθουσιασμό, χαρά και συγκίνηση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και το Δημοτικό Συμβούλιο υποδέχτηκαν στη Λότζια τους παίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση του κυπελλούχου ΟΦΗ, καθώς και τους χιλιάδες φιλάθλους που τους συνόδευαν στην πορεία θριάμβου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ξεχωριστή στιγμή η ύψωση του τρόπαιου μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τον Μιχάλη Μπούση και τον Αλέξη Καλοκαιρινό αλλά και οι εικόνες από τα παράθυρα του ιστορικού κτιρίου της Λότζια με το κύπελλο να σκορπά ρίγη συγκίνησης και τους φιλάθλους να αποθεώνουν παίκτες, προπονητή και διοίκηση.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής και Δημοτικούς Συμβούλους καλωσόρισε την ομάδα στην είσοδο της Λότζια, ενώ η εορταστική ατμόσφαιρα συνεχίστηκε στην πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τιμήν του ΟΦΗ, όπου παραβρέθηκαν επίσης η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και εκπρόσωποι Φορέων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός με συγκίνηση αναφέρθηκε στο μεγάλο επίτευγμα του ΟΦΗ, χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική, τόνισε ότι αξίζει στον ΟΦΗ ένα νέο γήπεδο και τονίζοντας τη σημασία της επιτυχίας για την πόλη, απευθυνόμενος στον Μιχάλη Μπούση, στους παίκτες και τον προπονητή Χρήστο Κόντη, ανέφερε: «Εκφράζω την ευγνωμοσύνη της πόλης για αυτό το πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αυτή την αγάπη που την εισπράττετε και την εισπράττατε και θα την εισπράττετε, την έχετε ήδη ανταποδώσει με έναν τόσο υπέροχο και σχεδόν ανέλπιστο τρόπο.

Ο ΟΦΗ μπαίνει στην δεύτερη εκατονταετία της ζωής του με διαφορετικές προϋποθέσεις. Αυτή η ομάδα που έχει βγει από τα σπλάχνα της πόλης, που είναι κομμάτι της ψυχής, που είναι μέρος της ταυτότητας και του Ηρακλείου αλλά και του νησιού ολόκληρου, που ξεκίνησε από τις αλάνες και τα καφενεία του μεσοπολέμου, από εργάτες, φοιτητές, υπαλλήλους, εργαζόμενους, από πρόσφυγες.

Διέγραψε μια πορεία με προσαρμογές η οποία οδηγεί και σήμερα σε μια στιγμή μεγάλης δόξας. Γιατί αυτό πραγματικά είναι δόξα. Σας ευχαριστώ για την επιμονή, την δέσμευση, την προσήλωση με την οποία υπηρετήσατε αυτόν τον στόχο από την στιγμή που αναλάβατε την ομάδα που έχει και ένα παρελθόν σημαντικών επιτυχιών.

Αλλά αυτή η επιτυχία έγινε μετά από 39 χρόνια και γνωρίζουμε με πόσες δυσκολίες, γνωρίζουμε πόση επιμονή και πίστη και προσήλωση χρειάστηκε από όλους σας και με την αγάπη αυτού του κόσμου, που βρίσκεται εκεί έξω και φωνάζει. Ήταν στο Πανθεσσαλικό, είναι και στο Παγκρήτιο, ήταν και στο Γεντί Κουλέ, θα είναι και στο αυριανό, στο μελλοντικό γήπεδο του ΟΦΗ. Που πρέπει να είναι το γήπεδο αυτό το οποίο του αξίζει. Όλοι μαζί πάμε στην επόμενη μέρα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στην επόμενη ημέρα του Συλλόγου και την ευρωπαϊκή του πορεία λέγοντας ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε ο ΟΦΗ να πρωταγωνιστήσει στα γήπεδα:

« Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Όλοι μαζί πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτή η στιγμή, η τόσο δυνατή στιγμή την οποία ζούμε πρέπει να ανοίξει μια εποχή και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Αυτό το έχετε αποδείξει. Ο Δαυίδ του ελληνικού ποδοσφαίρου μεγαλούργησε και μπορεί να μεγαλουργήσει στο μέλλον υπό διαφορετικές πια προϋποθέσεις. Σε ένα επίπεδο διαφορετικό.

Πρωταγωνιστώντας στα εθνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, στα οποία τον περιμένουμε και θα τον παρακολουθήσουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα υποδεχτούμε τις ξένες ομάδες εδώ στο Ηράκλειο και αυτό είναι τόσο καλό για την πόλη. Είναι καλό για τους ανθρώπους. Κάνετε καλό στους ανθρώπους. Και τι πιο σημαντικό υπάρχει από αυτό; Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η στιγμή είναι μια απαρχή. Σας εκφράζω και πάλι την χαρά και την τεράστια συγκίνηση όλων μας. Σας ευχαριστούμε».

Ο πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, έστειλε μήνυμα για το μέλλον λέγοντας ότι έχουν μπει γερές βάσεις στην ομάδα και τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου που θα σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα του συλλόγου: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σήμερα που είσαστε εδώ και πανηγυρίζουμε αυτή την μεγάλη μέρα.

Θα ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από μικρό παιδί ο πατέρας μου, μου είπε, «παιδί μου, μην χτίζεις ποτέ στην άμμο, θα βάλεις γερές βάσεις και γερά θεμέλια και από εκεί θα χτίσεις». Θέλω να ξέρετε ότι, εγώ σήμερα στον ΟΦΗ έχω βάλει αυτά τα θεμέλια και ότι ο ΟΦΗ γύρισε πάλι στις δόξες του.

Θέλω για πάντα όπως σήμερα να πανηγυρίζει αυτός ο κόσμος και να νιώθει αυτή την περηφάνεια που είναι ο ΟΦΗ. Να την νιώθει για πάντα στην ζωή του για να μην περάσει ποτέ πάλι αυτά που πέρασε. Γι’ αυτό είναι η ώρα όλοι σας να στηρίξετε την ομάδα όπως την στήριξα εγώ τόσα χρόνια. Να γίνει ένα γήπεδο καινούριο και να γίνουμε ο ΟΦΗ που πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ όλους να είστε καλά» .

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων «Ηράκλειο η πόλη μας» Μιχάλης Καραμαλάκης, «Ηράκλειο για Σένα» Μαρία Καναβάκη, «Λαική Συσπείρωση» Δημήτρης Δουλουφάκης και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ και Πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζώρτζογλου.

Στο τέλος της τελετής ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρέδωσε στον πρόεδρο του ΟΦΗ Μιχάλη Μπούση το σύμβολο της πόλης του Ηρακλείου, το Γρύπα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό το μυθικό ζώο συνδυάζει τις ιδιότητες που δίνουν την επιτυχία, την δύναμη την ταχύτητα και την ευφυία. «Εμείς όλοι, έχουμε κάτι παραπάνω. Την ομαδικότητα, είμαστε μαζί και γι’ αυτό θα επιτυγχάνουμε ξανά και ξανά» κατέληξε ο Δήμαρχος.