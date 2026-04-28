Κρήτη:Κλήρωση για λαϊκές αγορές

Πρόσκληση σε Δημόσια κλήρωση των υποψηφίων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που συμμετείχαν στην σχετική προκήρυξη για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας ή λοιπών αδιάθετων θέσεων για τις ίδιες θέσεις και ημέρες διεξαγωγής λαϊκών αγορών μετά και το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Μάρκου Μουσούρου 15, 2ος όροφος, γρφ 204, Ηράκλειο τκ 71201 θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση ανά λαϊκή αγορά και ανά θέση για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας ή λοιπών αδιάθετων θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ. Αριθμ. 411636/1-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ξ17ΛΚ-Ε64) προκήρυξης.