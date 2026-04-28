Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων για κλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή και -1- αλλοδαπής για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (27.04.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος δύο αλλοδαπές ηλικίας 17 και 30 ετών κατηγορούμενες για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθη 50χρονη αλλοδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα χθες (27.04.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 17χρονη και η 30χρονη διότι το βράδυ της 26.04.2026 εισήλθαν στην οικία 91χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες...

0
Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με...

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή έξω από κλαμπ –...

0
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από...

Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες...

0
Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με...

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή έξω από κλαμπ –...

0
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST