Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Από την Τετάρτη 29/4

Εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου ξεκινούν από τη ΔΕΥΑΗ στην Λ. Δημοκρατίας.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 29/4 και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα της ανόδου της Λ. Δημοκρατίας από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Αθανασίου Διάκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα ακολουθήσουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λ. Δημοκρατίας.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.