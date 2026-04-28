Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή έξω από κλαμπ – Στο χειρουργείο νεαρός, δύο συλλήψεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμου που οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες ηλικίας 25 ετών φέρονται να ενεπλάκησαν σε συμπλοκή με δύο ακόμη νεαρούς, ηλικίας 21 και 25 ετών, έξω από νυχτερινό κατάστημα της πόλης.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ένταση ξέφυγε γρήγορα, με τους δύο 25χρονους να φέρονται να επιτίθενται στους άλλους δύο με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα.

Από το επεισόδιο, ένας από τους τραυματίες υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

