Ρέθυμνο:Διακήρυξη-Κάλεσμα για τον Εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2026 από το Εργατικό Κέντρο

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Συνταξιούχοι και Φοιτητές του Ρεθύμνου,

• ΤΙΜΟΥΜΕ φέτος τα 140 χρόνια του εργατικού ξεσηκωμού στο Σικάγο και όλους τους ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ και τους ΝΕΚΡΟΥΣ της Εργατικής Τάξης. Τιμούμε την κορυφαία μέρα της Εργατικής Τάξης, μέρα Ειρήνης, Φιλίας και Αλληλεγγύης, μέρα Αγώνα και Διεκδίκησης, μέρα Ενότητας και Πάλης των εργαζομένων όλου του κόσμου για την προστασία και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ τους αγώνες των εργαζομένων και των λαών όλου του κόσμου για ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις Κυβερνητικές πολιτικές που σε συνδυασμό με τις συνέπειες των Πολέμων και την Ακρίβεια, συρρικνώνουν τα εργατικά και λαϊκά εισοδήματα, καθώς και την έλλειψη ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ είναι καθαρή και αδιαπραγμάτευτη: Απαιτούμε αξιοπρεπή διαβίωση για όλους, με δίκαιους όρους αμοιβής και εργασίας σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας!

• ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, απευθύνει προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους Εργαζομένους, τους Συνταξιούχους, τους Ανέργους, τους Φοιτητές, καλώντας τους να συμμετέχουν στην Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Συγκέντρωση στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ στις 10 το πρωί.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ :

• Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική ΣΣΕ με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, με θέσπιση ορίων ασφαλείας στις αποδοχές και στους όρους εργασίας χωρίς διακρίσεις.

• Αύξηση μισθών μέσα από ΣΣΕ σε κλάδους και επαγγέλματα, βελτίωση των όρων εργασίας, προστασία των επαγγελματικών ειδικοτήτων, αναγνώριση συνολικής προϋπηρεσίας.

• Μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, διατίμηση στα βασικά προϊόντα και αγαθά, έλεγχο των τελικών τιμών, στελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών κ.α.

• Καθολικότητα στην επέκταση των ΣΣΕ, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων από κλαδικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία.

• Σχέδιο για την Κοινωνική Κατοικία. Προσιτή στέγη για όλες και όλους. Διεύρυνση δικαι¬ούχων επιδότησης ενοικίου. Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας. Αξιοποίηση των πόρων της τ. Εργατικής Κατοικίας.

• Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κυβερνητικό-υπουργικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

• Εργατική συμμετοχή στη ψηφιακή μετάβαση και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ενίσχυση της προστασίας σε ατομικά και συλλογικά δικαιώματα για την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμες.

• Ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλους τους κλάδους και για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς εργοδοτικές παρεμβάσεις.

• Ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ και της ΔΥΠΑ, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων.

• Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόληψης, στις απαιτήσεις και στα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων, σύμφωνα με την Νομοθεσία.

• Μέτρα αντιμετώπισης της σεξουαλικής ηθικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των Σωματείων τους στις Αρχές.

• Άμεση στελέχωση του τοπικού Σ.ΕΠ.Ε. με το κατάλληλο και αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του σε πλήρη μορφή.

• Δίκαιο φορολογικό σύστημα με εγγυημένες συντάξεις και παροχές, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων και προστασία των συνταξιοδοτικών-κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.

• Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας. Απόσυρση του μέτρου των προπληρωμένων καρτών.

• Καμία διεύρυνση του ωραρίου και εργασία σε επιπλέον Κυριακές στο εμπόριο.

• Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας και πρόσβαση όλων σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας-Άμεση στελέχωση όλων των δομών Υγείας του Ρεθύμνου με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

• Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτι¬κών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

• Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητη¬μάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώ¬που και του Συντάγματος.

• Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέσπιση σταθερού νομοθετικού πλαισίου για την εργατική προστασία σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

• Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για όλους τους πολίτες.

• Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ισχυρών κατά της ανθρωπότητας.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!! ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ!!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ