Χανιά:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, κρυσταλλική σκόνη MDMA, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -146- γραμμάρια κάνναβης, -45- γραμμάρια κοκαΐνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, κρυσταλλική σκόνη MDMA, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες (27.04.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ότι ο 28χρονος δραστηριοποιείται στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, μεσημεριανές ώρες χθες (27.04.2026) με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -45- γραμμάρια κοκαΐνης,
• -130- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
• -16 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα σοκολάτας),
• -3,9- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών,
• μικροποσότητα κρυσταλλικής σκόνης MDMA,
• -2- αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης,
• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
• το χρηματικό ποσό των -800- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

