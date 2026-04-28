Δήμος Χανίων:Εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά στο Πασακάκι

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο του καθιερωμένου εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς η Κοινότητα Μουρνιών σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Χανίων διοργανώνουν την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 11.00, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στο μνημείο Ειρήνης και Εργαζομένων στο Πασακάκι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

 Έναρξη τελετής- καλωσόρισμα

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Ομιλία από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Ιωάννη Μανωλικάκη

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή

 Λήξη τελετής