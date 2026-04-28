Η τρομερή ανάρτηση του Κόντη μετά τη φιέστα του ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Η Κρήτη συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς γιορτής μετά την τεράστια επιτυχία του ΟΦΗ, που το Σάββατο (25/4) νίκησε 3-2 τον ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson για δεύτερη φορά στην ιστορία του, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από 39 χρόνια.

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν τη Δευτέρα (27/4), όταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας πλημμύρισαν τους δρόμους του Ηρακλείου για να αποθεώσουν τους Κυπελλούχους. Οι παίκτες του ΟΦΗ βρέθηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο σε μια εντυπωσιακή παρέλαση.

Ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, εμφανώς συγκινημένος από τις στιγμές που έζησε, προχώρησε σε ανάρτηση εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το σύνολο και την πορεία της ομάδας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές του, τον Μιχάλη Μπούση, αλλά και τον κόσμο του ΟΦΗ, τονίζοντας πως όλοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ιστορική αυτή επιτυχία.

Η ανάρτηση του Χρήστου Κόντη

Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται εύκολα. Λίγες μέρες πριν τον τελικό το είπα γιατί το πίστευα. Όχι από ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά γιατί έβλεπα καθημερινά τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δούλεψε πολύ. Πέρασε δύσκολες στιγμές, πίεση, αμφισβήτηση. Κράτησε χαρακτήρα και έμεινε ενωμένη μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει τον στόχο της.

Και κατάφερε κάτι ακόμα μεγαλύτερο… να βάλει στο πλάνο έναν στόχο που δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού — τον τελικό Κυπέλλου. Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είμαι περήφανος για αυτούς.

Για τη νοοτροπία τους, τη συνέπειά τους και τον τρόπο που στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή. Ευχαριστώ την Κρήτη, τον πρόεδρό μας κ. Μπούση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους συνεργάτες μου και το team μου που ήταν μαζί μου από την αρχή, και τους φιλάθλους που είναι πάντα ο δωδέκατος παίκτης μας. Και πάνω απ’ όλα, τους παίκτες μου. Γιατί αυτοί έκαναν όλους τους στόχους πραγματικότητα.

Ευχαριστώ απο καρδιάς🏆