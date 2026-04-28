Ηράκλειο:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου για τον θάνατο της τέως Δημοτικού Συμβούλου Κρουσώνα Αλεξάνδρας Λεμονάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου συνήλθε σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2026, σε έκτακτη συνεδρίαση, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, έπειτα από τον ξαφνικό χαμό της τέως Δημοτικού Συμβούλου Κρουσώνα Αλεξάνδρας Λεμονάκη, εκδίδοντας ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Για τον ξαφνικό και πρόωρο χαμό της τέως Δημοτικού Συμβούλου Κρουσώνα Αλεξάνδρας Λεμονάκη
Το Δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου αποφασίζει ομόφωνα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την είδηση του αδόκητου θανάτου της Αλεξάνδρας Λεμονάκη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου του Δήμου Κρουσώνα και ιδρυτικού μέλους του «Ιδρύματος Σατανά», εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια μιας γυναίκας που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον τόπο μας.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας, με πολυετή προσφορά στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερη δράση στον κοινωνικό τομέα, υπηρετώντας ως Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Σατανά» έως τον θάνατό της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της.
Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία.

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της.
Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Η προσφορά της στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία θα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους.

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων για κλοπή

0
Σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή και -1- αλλοδαπής...

Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες...

0
Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με...
Team Πολ. Κρήτης
