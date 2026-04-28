Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους σεισμόπληκτους

Επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερογλου, ζητώντας παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε σεισμόπληκτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος, λόγω εκκρεμών και αναπάντητων ζητημάτων, ζητά να δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη παράταση της προθεσμίας, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου:

«Μετά την έκδοση της απόφασης στις 24/04/2026 με Αρ. Πρωτ.: 30438/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 που αφορά: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας που έχει πληγεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης»,

παρακαλούμε να δοθεί, τουλάχιστον 3μηνη παράταση, προκειμένου να προβούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στις αιτήσεις, η σχετική προθεσμία των οποίων λήγει στις 12 Μαΐου 2026, αφού μέχρι σήμερα υπήρχε «αναστολή» υποβολής αιτήσεων, λόγω αναπάντητων ερωτημάτων».