ΚΚΕ:ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τετάρτη 29 Απριλίου | Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε
εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής»

Στα ιερά χώματα της Καισαριανής, γράφτηκε μία από τις πιο ηρωικές, τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, 82 χρόνια πριν, την Πρωτομαγιά του 1944, αυτή της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά στις εικόνες των συντρόφων μας στο εκτελεστικό απόσπασμα, σε αυτούς που διάλεξαν τον θάνατο σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, που εδώ και 80 χρόνια αποτελούν φάρο για τον λαό μας, για την εργατική τάξη και τις γενιές των κομμουνιστών που ακολούθησαν, που έμειναν αλύγιστοι μπροστά στην λύσσα των ναζί κατακτητών και των ντόπιων τυράννων.

Η ΤΕ Ηρακλείου του ΚΚΕ, τιμώντας τους 200 ήρωες της Καισαριανής που μέσα σε αυτούς είναι και ο ήρωας Ναπολέοντας Σουκατζίδης, που έζησε και έδρασε στο Ηράκλειο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στην αθανασία μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του, διοργανώνει Μεγάλη Πολιτική – Πολιτιστική Εκδήλωση με τίτλο : «Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής» την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Στην Εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει Συναυλία και Θεατρικό Δρώμενο όπου θα συμμετέχουν αλφαβητικά : Άγγελος Αρβανίτης, Λευτέρης Καλλέργης, Δημήτρης Καρβέλης, Γιάννης Κασσωτάκης, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Γιώργης Κοντογιάννης Κρης, Μαρία Κώττη, Ευγενία Λύτρα, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Εμμανουέλα Νινιράκη, Μάνος Παπαδάκης, Βαγγέλης Συλιγάρδος, Ελένη Χανιωτάκη.
Σκηνοθετική επιμέλεια : Ζαχάρης Περογαμβράκης.
Για την εκδήλωση διακινούνται κάρτες ενίσχυσης από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων για κλοπή

0
Σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή και -1- αλλοδαπής...

Δήμος Ηρακλείου:Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες...

0
Στη Λ. Δημοκρατίας συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
