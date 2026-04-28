Καταδίκη της Εκκλησίας της Κρήτης για τις επιθέσεις σέ χριστιανικούς τόπους λατρείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 28 Ἀπριλίου 2026, σέ Συνεδρία, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο ἰδιαίτερα ἀπασχόλησαν σύγχρονα φαινόμενα διώξεων Χριστιανῶν λόγῳ θρησκευτικοῦ μίσους καί ἐπιθέσεις σέ χριστιανικούς τόπους λατρείας. Καταδικάζει δέ τήν πρόσφατη βεβήλωση ἀγάλματος τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ στό νότιο Λίβανο.

Σέ καιρούς πού μαίνονται πολεμικές συρράξεις στή Μέση Ἀνατολή καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ πλανήτη, μέ θύματα ἀθώους ἀνθρώπους καί μάλιστα παιδιά, ζητοῦμε τήν προστασία τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι διώκονται. Σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες προωθεῖται ἡ ἀποχριστιανοποίηση καί ἐντείνεται ἡ χριστιανοφοβία, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ὑψώνει τή φωνή της καί καλεῖ ὅλους νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί τῶν ἀπαιτήσεων τῶν καιρῶν, διαφυλάσσοντας τήν ἀξία τῆς προσευχόμενης ἀνθρώπινης καρδίας.

Ἡ ἔνταση τῶν φαινομένων βίας, ἐκδίκησης καί ἀπειλῆς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἡ ἐξάρτηση ἀπό κάθε λογῆς οὐσίες πού ἐπιλέγονται ὡς ὑποκατάστατα τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί τά τραγικά περιστατικά βίας καί ἐγκλημάτων πού ζοῦμε τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν πατρίδα μας ὀφείλουν νά ἀπασχολήσουν σοβαρά ὅλους μας καί νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀναθεώρηση τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν καί ἐπιδιώξεών μας ὡς κοινωνίας.

Μάλιστα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, γιά τά σπουδαῖα αὐτά θέματα, θά ἀποστείλει σύντομα Συνοδική Ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία θά ἀναγνωσθεῖ σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου.

Τέλος, μέ ἀφορμή τίς ἐπικείμενες Σχολικές καί Πανελλαδικές Ἐξετάσεις, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης εὔχεται πρός ὅλους τούς ὑποψηφίους νά ἔχουν τόν θεῖο φωτισμό καί τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τήν εὐόδωση τῶν στόχων τους.

