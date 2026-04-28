Δραματικές ώρες στην Κρήτη: Πώς στήθηκε η επιχείρηση για το 4χρονο που το κατακρεούργησε σκύλος

Τις κρίσιμες στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού με τον τραυματισμό 4χρονου παιδιού στα Χανιά περιγράφουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, μέσα από ανάρτησή τους.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, όταν το κέντρο επιχειρήσεων έλαβε κλήση για παιδί με πολλαπλά τραύματα από δήγματα οικόσιτου ζώου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την αποστολή τόσο συμβατικού ασθενοφόρου όσο και Κινητής Μονάδας με γιατρό.
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις διασώστες και ένας ιατρός, οι οποίοι εφάρμοσαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, σταθεροποιώντας την κατάσταση του παιδιού πριν τη διακομιδή του.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του από τον γιατρό του ΕΚΑΒ, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.
Οι διασώστες κάνουν ιδιαίτερη μνεία στον συντονισμό του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ, καθώς και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων – διασωστών, ιατρών και νοσηλευτών – που συνέβαλαν στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού.
Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με ευχές για ταχεία ανάρρωση του παιδιού και επιστροφή του στο σπίτι του.