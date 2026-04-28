Θα είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Κρητικός στο Ηράκλειο;

Σε φάση έντονων διεργασιών φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στο Ηράκλειο, με ένα όνομα που αρχίζει να συζητείται όλο και πιο έντονα στα «πηγαδάκια» να κερδίζει έδαφος — όχι μόνο για το επιστημονικό και πολιτικό του προφίλ, αλλά και για την ισχυρή προσωπική του ταυτότητα.

Ο λόγος για τον Αντώνης Κρητικός, 34 ετών, κοινωνικό επιστήμονα και διδάκτορα του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διερευνητικές επαφές για πιθανή κάθοδο με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μια περίπτωση που συνδυάζει τεχνοκρατική συγκρότηση, πολιτική εμπειρία και σύγχρονη προσέγγιση στα ζητήματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος — στοιχεία που τα τελευταία χρόνια αναζητούνται όλο και πιο έντονα στο εσωτερικό της Πειραιώς.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να δίνει μια ξεχωριστή διάσταση στην υποψηφιότητά του δεν είναι μόνο η επαγγελματική του πορεία, αλλά και η προσωπική του ζωή, η οποία —όπως λένε όσοι γνωρίζουν— «μετρά» ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία.

Ο Αντώνης Κρητικός είναι αρραβωνιασμένος με την Μαρία Μπαριτάκη, μια κορυφαία και ιδιαίτερα καταξιωμένη επιστήμονα με καταγωγή από τη Μεσαρά, η οποία απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση στον χώρο της. Η σχέση τους δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια προσωπική επιλογή, αλλά ως ένας ισχυρός δεσμός με βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Κρήτης.

Πολλοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι η παρουσία της Μαρίας Μπαριτάκη στο πλευρό του ενισχύει το συνολικό του προφίλ, προσδίδοντας αξιοπιστία, κοινωνική αποδοχή και μια αίσθηση «δεσίματος» με τον τόπο — στοιχεία που συχνά αποδεικνύονται καθοριστικά σε εκλογικές αναμετρήσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο ίδιος δεν είναι άγνωστος στους κομματικούς κύκλους, καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης στη Γραμματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔ, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών επιλογών.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι συζητήσεις εξελίσσονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις τελικές αποφάσεις να μετατίθενται —όπως πάντα— πιο κοντά στην ώρα των εκλογών.

Αν, πάντως, η υποψηφιότητα «κλειδώσει», δεν θα πρόκειται απλώς για μια ακόμη προσθήκη στο ψηφοδέλτιο, αλλά για μια κίνηση με σαφές πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα — όπου το προσωπικό και το δημόσιο στοιχείο συνυπάρχουν και αλληλοενισχύονται.

Γιατί στην πολιτική, τελικά, δεν είναι μόνο το βιογραφικό που μετρά… αλλά και οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου.