Βορίζια: «Καζάνι που βράζει» το χωριό – Δύο συλλήψεις γυναικών για απειλή σε… 11χρονο

Νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στα Βορίζια της Μεσαράς, όπου η αντιπαράθεση μεταξύ δύο οικογενειών παραμένει σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο συμβάν εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μετά από μήνυση που κατατέθηκε από μέλος της οικογένειας Καργάκη, συνελήφθησαν δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 26 και 20 ετών, που ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη. Η καταγγελία αφορά απειλές σε βάρος 11χρονου παιδιού, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και ενεργοποίησε τις διαδικασίες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνησή της. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζονται όλες οι παράμετροι του περιστατικού.