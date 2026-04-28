Πρωταθλητής το αεροδρόμιο Ηρακλείου: Άλμα 18,8% στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο!

Σημαντική ενίσχυση καταγράφεται στη επιβατική κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν αυξημένη ζήτηση τόσο για πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Η ανοδική τάση είναι ιδιαίτερα εμφανής στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, όπου η αύξηση ξεπερνά το 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι επιβάτες που διακινήθηκαν στα συγκεκριμένα αεροδρόμια ανήλθαν σε 769.866, έναντι 684.405 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 12,5%. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικοί περιφερειακοί κόμβοι όπως το Ηράκλειο, η Καλαμάτα, η Αλεξανδρούπολη, αλλά και νησιωτικοί προορισμοί όπως η Πάρος, η Νάξος και η Μήλος.

Η αυξητική πορεία έγινε ακόμη πιο έντονη τον Μάρτιο, όταν η συνολική επιβατική κίνηση στα ίδια αεροδρόμια κατέγραψε άνοδο 16,8%. Ξεχωριστή ήταν η επίδοση του αεροδρομίου Ηρακλείου, το οποίο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 18,8%. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 τον Μάρτιο του 2025.

Ανοδική εικόνα παρουσιάζει συνολικά το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 9.282.984 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με τους 8.624.002 επιβάτες της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Παράλληλα, ενισχυμένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα σε επίπεδο πτήσεων. Ο αριθμός των κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις) στα 39 αεροδρόμια υπό την εποπτεία της ΥΠΑ αυξήθηκε κατά 6,8%. Συνολικά καταγράφηκαν 80.122 πτήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 75.038 το ίδιο διάστημα το 2025, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη ανάκαμψη και ανάπτυξη του αεροπορικού κλάδου.

Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10...

0
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για...

Ηράκλειο: 5χρονο παιδάκι σε σοβαρή κατάσταση μετά...

0
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα...

Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10...

0
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για...

Ηράκλειο: 5χρονο παιδάκι σε σοβαρή κατάσταση μετά...

0
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα...
ΠΚ team
ΠΚ team
Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10 ευρώ – Πουλιέται 4,5€ από τον παραγωγό, φτάνει 14€ στο ράφι

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για...

Ηράκλειο: 5χρονο παιδάκι σε σοβαρή κατάσταση μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα...

Βορίζια: «Καζάνι που βράζει» το χωριό – Δύο συλλήψεις γυναικών για απειλή σε… 11χρονο

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην ήδη τεταμένη κατάσταση...

Θα είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Κρητικός στο Ηράκλειο;

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε φάση έντονων διεργασιών φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό...

