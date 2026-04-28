Ηράκλειο: 5χρονο παιδάκι σε σοβαρή κατάσταση μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου

Από: ΠΚ team

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα 5χρονο παιδί, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά του, τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, λόγω της έκτασης των τραυμάτων του.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του, ενώ τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.

