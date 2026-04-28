Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10 ευρώ – Πουλιέται 4,5€ από τον παραγωγό, φτάνει 14€ στο ράφι

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για την κρίση στην ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη, τις τιμές στο ράφι και τις ευθύνες κυβέρνησης και αγοράς, στο πλαίσιο Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ.
Οι ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη βρίσκονται «ανάμεσα στις συμπληγάδες των καιρικών φαινομένων και της κρατικής αδιαφορίας», σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, αναπτύσσοντας την Επίκαιρη Ερώτηση για την κατάσταση στον κλάδο.
Ο ίδιος ανέφερε ότι ο παραγωγός «πουλάει στα 4 με 4,5 ευρώ, δηλαδή στο όριο κόστους», ενώ ο καταναλωτής «πληρώνει στο ράφι μέχρι και 14 ευρώ το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο», επισημαίνοντας ότι η διαφορά κατευθύνεται «στα κοράκια των μεσαζόντων και στα μεταποιητικά μονοπώλια που λυμαίνονται τον μόχθο των αγροτών».
Όπως υποστήριξε, «η κυβέρνηση παρακολουθεί ως απλός τροχονόμος υπέρ των συμφερόντων τους», ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι οι πολεμικές εμπλοκές «εκτινάσσουν το κόστος ενέργειας και εφοδίων», με τους αγρότες να «πληρώνουν χρυσάφι τα λιπάσματα».
Συντυχάκης