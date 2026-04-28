Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10 ευρώ – Πουλιέται 4,5€ από τον παραγωγό, φτάνει 14€ στο ράφι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για την κρίση στην ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη, τις τιμές στο ράφι και τις ευθύνες κυβέρνησης και αγοράς, στο πλαίσιο Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ.

Οι ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη βρίσκονται «ανάμεσα στις συμπληγάδες των καιρικών φαινομένων και της κρατικής αδιαφορίας», σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, αναπτύσσοντας την Επίκαιρη Ερώτηση για την κατάσταση στον κλάδο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο παραγωγός «πουλάει στα 4 με 4,5 ευρώ, δηλαδή στο όριο κόστους», ενώ ο καταναλωτής «πληρώνει στο ράφι μέχρι και 14 ευρώ το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο», επισημαίνοντας ότι η διαφορά κατευθύνεται «στα κοράκια των μεσαζόντων και στα μεταποιητικά μονοπώλια που λυμαίνονται τον μόχθο των αγροτών».

Όπως υποστήριξε, «η κυβέρνηση παρακολουθεί ως απλός τροχονόμος υπέρ των συμφερόντων τους», ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι οι πολεμικές εμπλοκές «εκτινάσσουν το κόστος ενέργειας και εφοδίων», με τους αγρότες να «πληρώνουν χρυσάφι τα λιπάσματα».

Συντυχάκης

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννης Ανδριανός, όπως ανέφερε ο βουλευτής, προσπάθησε «να παρουσιάσει το μαύρο – άσπρο», υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή έχει στηριχθεί από την κυβέρνηση και επικαλούμενος την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή κρίση για τις σημερινές δυσκολίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προγράμματα δακοκτονίας και σε οριζόντια μέτρα στήριξης για ρεύμα, αγροεφόδια, αγροτικό πετρέλαιο και λιπάσματα.

Ωστόσο, όπως σημειώθηκε, τα μέτρα αυτά «δεν αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος παραγωγής», ενώ «οι αυξήσεις και ο πληθωρισμός κατατρώνε το πενιχρό εισόδημα των αγροτών», την ώρα που «διατηρούνται άθικτα τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και των μεσαζόντων».

Για το ζήτημα της λειψυδρίας, ο υφυπουργός δήλωσε ότι «δεν είναι πρόβλημα που λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη», ενώ σημείωσε ότι υπάρχει συνεργασία φορέων για τη διαχείριση των υδάτων της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν κυρίως αρμοδιότητα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδομών, με το ΥΠΑΑΤ να έχει κυρίως χρηματοδοτικό ρόλο.

Στη δευτερολογία του, ο Μανώλης Συντυχάκης κατήγγειλε «την προσπάθεια εξωραϊσμού της πραγματικότητας», όπως είπε, τονίζοντας ότι «ο υπουργός δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα». Όπως σημείωσε, οι τιμές «δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής», ενώ οι τιμές στο ράφι «είναι απλησίαστες για τον λαό».

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ «δεν αποζημιώνει την ακαρπία από ξηρασία», ενώ οι παραγωγοί ζητούν «ελάχιστη αποζημίωση 200 ευρώ» για την κάλυψη χαμένου εισοδήματος και καλλιεργητικών αναγκών.

Για το πετρέλαιο, υπογράμμισε ότι «είναι ντροπή ο αγρότης να πληρώνει το καύσιμο πιο ακριβά από τον εφοπλιστή», ενώ για τα λιπάσματα ανέφερε ότι οι τιμές έχουν «εκτοξευθεί», με την κυβέρνηση, όπως είπε, να «τροφοδοτεί την αισχροκέρδεια αντί να την αντιμετωπίζει».

Αναφερόμενος στην «πράσινη μετάβαση», σημείωσε ότι «το μόνο πράσινο που βλέπουμε είναι τα κέρδη των εταιρειών που στήνουν ανεμογεννήτριες», την ώρα που «οι αγρότες δεν έχουν νερό για άρδευση». Όπως πρόσθεσε, «αν υπήρχε πραγματική πολιτική για το περιβάλλον, θα είχαν γίνει έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα αντί να χάνεται το νερό στη θάλασσα».

Τέλος, για τις διεθνείς εξελίξεις, ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο πόλεμος δεν είναι θεομηνία», αλλά αποτέλεσμα επιλογών που, όπως είπε, υπηρετούν «ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και συμφέροντα λίγων», καταλήγοντας ότι «ο παραγωγός γονατίζει ενώ τα μονοπώλια θησαυρίζουν».

