Ηράκλειο: «Πυρά» αγροτών κατά κυβέρνησης – «Μοιράζουν ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εμάς στέλνουν κλήσεις για απολογία»

Από: ΠΚ team

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς καλεί η ΕΟΑΣΗ (Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου), ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των εργατικών σωματείων της πόλης, με προγραμματισμένη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στις 10:00 το πρωί.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το βασικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι «Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση», με την Ομοσπονδία να τονίζει την κοινή πορεία αγροτών και εργαζομένων απέναντι σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η πρόσβαση σε δωρεάν υγεία και παιδεία, αλλά και οι οικονομικές πιέσεις που –όπως υποστηρίζει– επιβαρύνουν την καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία αγροτιά και κτηνοτροφία, με την ΕΟΑΣΗ να κάνει λόγο για «ασφυκτική κατάσταση» εξαιτίας της εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής και της ΚΑΠ της ΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται εκτενής μνεία στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμές για τη διαχείριση πόρων και καταγγελίες περί πελατειακών πρακτικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζονται οι αυξημένες τιμές σε ενέργεια, καύσιμα και αγροτικά εφόδια, που –σύμφωνα με την ανακοίνωση– επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η επιδότηση στα λιπάσματα και η μη εφαρμογή αφορολόγητου πετρελαίου για τους αγρότες δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα του κλάδου.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά σε διώξεις και δικαστικές διαδικασίες εις βάρος αγροτών που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, με την ΕΟΑΣΗ να κάνει λόγο για προσπάθεια «εκφοβισμού» όσων διεκδικούν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των πολεμικών δαπανών, με την Ομοσπονδία να ζητά την ανακατεύθυνση πόρων προς την ενίσχυση των κοινωνικών αναγκών και του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας των αγροτών συνδέεται με ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα.

Η ΕΟΑΣΗ καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δώσουν δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι «μαζική, οργανωμένη και μαχητική», ώστε –όπως αναφέρει– να ενισχυθεί η διεκδίκηση για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

«Όλοι στην απεργία της 1ης Μάη – Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΚ team
ΠΚ team
