Elounda Hills: Πέφτουν οι υπογραφές για το «στολίδι» των 800 εκατ. ευρώ – Άκτωρ και Δομική Κρήτης μπαίνουν στο έργο

Ο Όμιλος Mirum ανακοινώνει την υπογραφή συμβάσεων Early Contractor Involvement (ECI) με τις εταιρείες AKTOR S.A. και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου Elounda Hills στη φάση της ενεργού υλοποίησης. Η εξέλιξη αυτή συνάδει πλήρως με τον αρχικό προγραμματισμό της Φάσης 1.

Το μοντέλο ECI εντάσσει τους κατασκευαστές πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών τιμών, επιτρέποντας τη θωράκιση της ποιότητας, τη διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων και τη βελτιστοποίηση κόστους, αποτελώντας μια καινοτόμο προσέγγιση για τα δεδομένα του ελληνικού real estate.

Τοποθετημένο στον ειδυλλιακό κόλπο της Ελούντας, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 950 στρεμμάτων με πανοραμική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο, το Elounda Hills αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 56 εκταρίων και περιλαμβάνει Μαρίνα, ξενοδοχεία, επώνυμες κατοικίες, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, πάρκα και κήπους. Με εκτιμώμενο κόστος επένδυσης άνω των 800 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά χωριά της Μεσογείου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Φάσης 1 του έργου, αναμένεται να κορυφωθούν το 2027 και το 2028, με στόχο την πλήρη αποπεράτωση πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ο Όμιλος Mirum είναι διεθνής developer πολυτελών οικιστικών και τουριστικών έργων με παρουσία 18 ετών στην Ελλάδα. Με την ιδιότητα του Στρατηγικού Επενδυτή, αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο από τον κλάδο του Real Estate στη χώρα που έχει υλοποιήσει περισσότερες από 600 υπερπολυτελείς βίλες, οικιστικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Στα έργα του στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι Mirum Villas στην Ελούντα και το boutique ξενοδοχείο Island Concept στον Άγιο Νικόλαο.

Ηράκλειο: «Πυρά» αγροτών κατά κυβέρνησης – «Μοιράζουν...

0
Σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς καλεί...

Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10...

0
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για...

politika-kritis-ad
Ηράκλειο: «Πυρά» αγροτών κατά κυβέρνησης – «Μοιράζουν ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εμάς στέλνουν κλήσεις για απολογία»
politika-kritis-ad

Κλιματική κρίση: Οι ειδικοί εκπέμπουν SOS για αύξηση θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα έκθεση του Lancet προειδοποιεί για το αυξανόμενο φορτίο...

Ηράκλειο: «Πυρά» αγροτών κατά κυβέρνησης – «Μοιράζουν ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε εμάς στέλνουν κλήσεις για απολογία»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς καλεί...

Ελαιόλαδο: Στη Βουλή το χάσμα των 10 ευρώ – Πουλιέται 4,5€ από τον παραγωγό, φτάνει 14€ στο ράφι

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για...

Ηράκλειο: 5χρονο παιδάκι σε σοβαρή κατάσταση μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα...

