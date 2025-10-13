Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 48ου DISFF

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΙΡΙΔΑ

18-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

(Ακαδημίας 53)

Είσοδος Ελεύθερη

Το 48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, ταξιδεύει στην Αθήνα, και φέρνει τις ελληνικές σπουδαστικές ταινίες του φετινού προγράμματος στoν κινηματογράφο ΙΡΙΔΑ στις 18-19 Οκτωβρίου.

Θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εθνικού Σπουδαστικού προγράμματος όπως και οι ελληνικές ταινίες που διαγωνίστηκαν στο Διεθνές Σπουδαστικό πρόγραμμα του 48ου DISFF. Ανάμεσα τους το Or How to Disappear του Γιώργου Αγγελόπουλου που απέσπασε το Βραβείο της Καλύτερης Ελληνικής Σπουδαστικής Ταινίας «Φρίντα Λιάππα» αλλά και το Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει του Βασίλη Παντελίδη που έλαβε το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Στην Ίριδα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλες τις σπουδαστικές ταινίες –βραβευμένες και μη, με παρουσίαση των σκηνοθετών.

Θυμίζουμε πως ο ιστορικός κινηματογράφος ΙΡΙΔΑ του ΕΚΠΑ είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται από τον κινηματογραφικό τομέα του ΠΟΦΠΑ για την διεξαγωγή σεμιναρίων. Ένας χώρος απόλυτα ταυτισμένος με την φοιτητική δημιουργικότητα, και άρα ο πλέον ενδεδειγμένος να φιλοξενήσει τις σπουδαστικές ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας στην Αθήνα.

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του DISFF IN ATHENS:



Προκράτηση θέσεων:

Σάββατο, 18 Οκτ, 18:30

Σάββατο, 18 Οκτ, 21.00

Κυριακή, 19 Οκτ, 18.30

Κυριακή, 19 Οκτ, 21.00

Προσέλευση 15’ πριν στο χώρο για την παραλαβή των μηδενικών εισιτηρίων

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ

Πολύ δημοφιλές και αυτή τη χρονιά, το εθνικό σπουδαστικό πρόγραμμα (https://www.dramafilmfestival.gr/national-student-competition/), το πιο φρέσκο, κεφάτο και νεανικό πρόγραμμα του DISFF, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη, περιελάμβανε 24 ταινίες:

Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών, Ines Perot

Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα, Αρτεμίου Χρίστος

Στο παζάρι, Κώστας Φούντας Αλουπογιάννης

Fragments of Life from the Place I Call Home, Ανδρέας Λαζίδης

Βόλτα, Σωκράτης Μουσμουλίδης

Υπνος, Cos Mandis, Jay McNeil

Κοσμικό Αυγό, Νεφέλη Ψύκου, Χριστόφορος Αλαμάνης

Λευρεσθής, Ιωάννα Ρουμελιώτη

Transwalking, Ευθυμία Κωτούλα

Το νησί της Αφροδίτης, Ρωξάνη Βαρελά

Or How to Disappear, Γιώργος Αγγελόπουλος

Ο Πατέρας Μου, Χριστίνα Σφακιανάκη

Ήταν Πολύ Καλή Στο Να Φεύγει, Βασίλης Παντελίδης

Μεταμόρφωση, Θάνος Καρανίκας, Δήμητρα Κοσμά

Ραφαέλα, Ηλίας Μαρούτσης

Νέο Μεξικό, Αντώνης Γκούμας

Το κίνητρο , Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Όταν άφησες την άνοιξη, Δήμητρα Παπαευθυμίου

Χαμένες Γαρδένιες, Γαλάτεια Λαγουτάρη

Αγριοκέρασο, Παναγιώτης Ζιώγας

Ο Πράσινος Κήπος, Ελένη Τσέκερη

Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων, Δήμητρα Πετμεζά

όnλy connέcτ, Betty Κostadinova

Σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι, Ορέστης Ρούσκας

Στο φετινό Διεθνές Σπουδαστικό συμμετείχαν οι ταινίες:

Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών, Ινές Περό

και

Simon at the Nightshop, Θανάσης Τσιμπίνης

Την πλήρη λίστα των βραβείων του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος θα βρείτε εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/1s-awards-cer/

Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, σεναριογράφος και καθηγητής σεναρίου (Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):

«Ο ενθουσιασμός, τα λάθη, οι συνήθως μηδενικοί προϋπολογισμοί, η εκταμίευση τεράστιας προσπάθειας (απολύτως αμισθί) , η ελπίδα και η διάψευσή της, η παραίτηση και το ξαναξεκίνημα, η ανωριμότητα και το ταλέντο, να θέλουμε να τα πούμε όλα και να λέμε τα μισά ή και τίποτα, να θέλουμε να εξομολογηθούμε μια πολύ μικρή προσωπική ιστορία και να καταλήγουμε να αγγίζουμε τις ψυχές των θεατών σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ σ΄ όλο τον κόσμο -όλα είναι, για μας, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο πρόγραμμα.

Και φέτος περισσότερες αιτήσεις από την προηγούμενη χρονιά (έφτασαν αισίως τις διακόσιες), τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινηματογραφικών τμημάτων ώστε οι παρουσιάσεις των σπουδαστικών τους ταινιών να μην αντιβαίνουν στο κανόνα του φεστιβάλ για ελληνική πρεμιέρα της ταινίας, επιδοτήσεις σπουδαστικών μικρού μήκους από χρηματοδοτικά κέντρα αλλά και (σε κάποιες περιπτώσεις) από τις σχολές τους, υποστήριξη σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους από τις περιφέρειες, συμμετοχή έμπειρων ηθοποιών οι οποίοι δείχνουν πίστη στο καλλιτεχνικό όραμα των νέων δημιουργών».

Φέτος επιλέχθηκαν είκοσι τέσσερις ταινίες «από πολλά και διαφορετικά σχολεία, δημόσια, ιδιωτικά, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ελληνικά και ξένα (στα οποία, βέβαια, φοιτούν Ελληνίδες και Έλληνες). Σχολεία γνωστά από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και αρκετά καινούργια.

Ανάμεσά τους το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου, το τμήμα Κινηματογράφου της σχολής Καλών τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

«Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρόγραμμα Σπουδών Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, το τμήμα Ψηφιακών Τεχνών κα Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ΑΚΤΟ, το Filmschool.gr, το Queen Mary του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου”.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας διοργανώνεται με την αμέριστη στήριξη του Δήμου Δράμας

