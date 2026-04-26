Που ετοιμάζεται το μεγαλύτερο πρωτομαγιάτικο στεφάνι της Κρήτης

H άνοιξη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, η φύση έχει ανθίσει και η Πρωτομαγιά πλησιάζει. Μια ημέρα με διπλό χαρακτήρα, ημέρα αναφοράς για τα εργασιακά δικαιώματα και γιορτή της φύσης.
Σύμφωνα με την παράδοση, η ημέρα συνδέεται με την κατασκευή του πρωτομαγιάτικου στεφανιού. Κάθε χρόνο, οικογένειες και παρέες συγκεντρώνουν λουλούδια από την ύπαιθρο και τις γειτονιές τους και δημιουργούν στεφάνια τα οποία συνήθως τοποθετούνται στις πόρτες των σπιτιών τους.
Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαρδατίου-Ρούσας Λίμνης «Ο Θύλακας» κάθε χρόνο φτιάχνει το μεγαλύτερο στεφάνι στην Κρήτη, που σίγουρα τραβά τα βλέμματα και τις εντυπώσεις όλων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη και τους φίλους του που μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση της εκδήλωσης αυτής, να το δηλώσουν έως την Κυριακή 26 Απριλίου, στα τηλέφωνα της Προέδρου κ. Ειρήνης Θραψανιώτη 6937142468 και του Γραμματέα κ. Μιχάλη Φουζίνα 6975872606.
Ας αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία για να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία, βάζοντας το λιθαράκι του ο κάθε ένας από τη δική του πλευρά ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και να κρατηθεί ζωντανό ένα παραδοσιακό μας έθιμο. Ιδιαίτερα στην εποχή που βιώνουμε όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας μας κατακλύζουν θα είναι μια όμορφη ευκαιρία να ξεφύγουμε από την ρουτίνα μας, να έρθουμε πιο κοντά και να μοιραστούμε στιγμές με τους ανθρώπους του οικισμού, συμβάλλοντας έτσι και στο εγχείρημά τους αυτό.