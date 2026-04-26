Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του Εμμανουήλ Μιχαηλάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκη. Διακεκριμένος γιατρός με πρωτοποριακό επιστημονικό έργο και επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ενδιαφέρον για την Ιστορία, ανιδιοτελής, με τεράστια κοινωνική προσφορά.

Η προσφορά του εκλιπόντος προς το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ήταν μακροχρόνια και πολύτιμη. Μεταξύ άλλων, από κοινού με την αδελφή του Δαμασκηνή, ήταν οι χορηγοί του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου του Ιδρύματος από το 2003 έως το 2012.

Επίσης, την περίοδο 2008-2010 ο Εμμανουήλ Μιχαηλάκης ήταν ο χορηγός βραβείων που απονεμήθηκαν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη συγγραφή πρωτότυπων ιστορικών μελετών.

Σε αναγνώριση αυτής της σπουδαίας προσφοράς, το Ίδρυμα τον αναγόρευσε Μεγάλο Ευεργέτη και Εταίρο του. Πρόκειται για τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις που απονέμει σε φυσικά πρόσωπα και φορείς για την προσφορά τους στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του Βενιζέλου.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Λεζάντες φωτογραφιών:
[1] Ο γιατρός Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης (1946-2026) σε εκδήλωση στο Ίδρυμα.

[2] Ο Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης παραλαμβάνει τον τίτλο της αναγόρευσής του σε Μεγάλο Ευεργέτη και Εταίρο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» από τον αοίδιμο μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, πρώτο πρόεδρο του Ιδρύματος (Μάρτιος 2005).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST