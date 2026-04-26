Τα κοπέλια από την Μεγαλόνησο απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με ψυχή

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι Κρητικοί απέδειξαν πως το ποδόσφαιρο δεν γράφεται με προγνωστικά αλλά με ψυχή.

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν λύγισαν. Αντίθετα, αντέδρασαν με πάθος και πίστη, επιστρέφοντας στο παιχνίδι και τελικά φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 3-2 μετά την παράταση.

Η αναμέτρηση έφτασε στο απόγειό της στο 90+7’, όταν ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Όμως, εκεί μίλησε η αποφασιστικότητα των λιονταριών του Ηρακλείου, όπου στο 105+4’, ο Ισέκα από την άσπρη βούλα χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα της Κρήτης.

Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες

Από τις πιο δυνατές εικόνες του τελικού ήταν το γκολ του Τιάγκο Νους για το 2-1. Ο Λατινοαμερικάνος πανηγύρισε το γκολ, ανεβαίνοντας στα κάγκελα της θύρας των συγγενών για να αγκαλιάσει τη μητέρα του, σε μια σκηνή γεμάτη συναίσθημα που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού.

Από το 1987 στο σήμερα: Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται

Η πρώτη φορά που ο ΟΦΗ σήκωσε το τρόπαιο ήταν το 1987, όταν επικράτησε κόντρα στον Ηρακλή του Βασίλη Χατζηπαναγή στα πέναλτι με σκορ 3-1 και ήρωα τον τερματοφύλακα Μύρωνα Σηφάκη με 3 αποκρούσεις.

Μετα τους χαμένους τελικούς από τον Ολυμπιακό το 1990 και το πρόσφατο 2025, οι Κρητικοί κατάφεραν να γράψουν νέα σελίδα θριάμβου στην ιστορία τους.

Η υπογραφή του Χρήστου Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την ομάδα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και κατάφερε κάτι που έμοιαζε αδιανόητο, δηλαδή όχι μόνο την ανέβασε αγωνιστικά οδηγώντας τη στις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος, αλλά την μετέτρεψε σε διεκδικήτρια και τελικά κάτοχο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην πορεία προς τον τελικό, ο ΟΦΗ απέκλεισε την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Λεβαδειακού, δείχνοντας χαρακτήρα σε κάθε βήμα.

Κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έχει 4 κατακτήσεις στην τελευταία δεκαετία της ιστορίας του.

Έτσι, ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα επιστρέψει σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από τη σεζόν 2000/01, όπου είχε φτάσει μέχρι και τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Η κατάκτηση αυτή δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, αλλά μια υπέρβαση. Στα 101 χρόνια της ένδοξης ιστορίας του, ο ΟΦΗ αγνόησε τα προγνωστικά, άντεξε στις δυσκολίες και σήκωσε την κούπα στον ουρανό του Πανθεσσαλικού, επαναφέροντας την περηφάνια στην Κρήτη.

Τα «λιοντάρια» του Ηρακλείου βρυχώνται ξανά, θυμίζοντας σε όλους πως η ιστορία δεν ξεχνιέται, αλλά απλώς περιμένει τη στιγμή να επαναληφθεί.