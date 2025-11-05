ΕΛΛΑΔΑMEGA CHANNEL

Έρχονται ανακοινώσεις από Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για τα φλέγοντα ζητήματα των ημερών όπως το «λουκέτο» που πρόκειται να μπει σε πολλά καταστήματα ΕΛΤΑ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το μακελειό που συνέβη στα Βορίζια Κρήτης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο μακελειό που σημειώθηκε στην Κρήτη πριν από μερικές ημέρες είπε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες».

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ είπε: «Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμου θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ».

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...

0
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για...

0
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...

0
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για...

0
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Κρητικών κτηνοτρόφων με Κωστή Χατζηδάκη την Παρασκευή
Επόμενο άρθρο
Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών δημοτικού – Δύο τραυματίες

ΠΚ team ΠΚ team -
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΠΚ team ΠΚ team -
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...

Συνάντηση Κρητικών κτηνοτρόφων με Κωστή Χατζηδάκη την Παρασκευή

ΠΚ team ΠΚ team -
Πως κλείστηκε το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο, η «διαφωνία»...

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πρώτη επίσημη συνάντηση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST