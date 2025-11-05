ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Κρητικών κτηνοτρόφων με Κωστή Χατζηδάκη την Παρασκευή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πως κλείστηκε το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο, η «διαφωνία» με τον πρόεδρο της ΕΑΣΗ Σταύρο Γαβαλά για συμμετοχή σε πανελλαδικό συλλαλητήριο και το ενδεχόμενο επιστροφής στα μπλόκα.

Κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, στις 5:30 το απόγευμα στην Αθήνα, ανάμεσα στους Κρητικούς κτηνοτρόφους και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Το πολυαναμενόμενο ραντεβού «κλείστηκε» ύστερα από έντονες πιέσεις των εκπροσώπων του κλάδου, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει επιστροφή στα μπλόκα εάν δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον έκτο όροφο του Μεγάρου Μποδοσάκη, όπου στεγάζεται το γραφείο του κ. Χατζηδάκη. Την Κρήτη θα εκπροσωπήσει δεκαμελής αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, συνοδευόμενη από συμβούλους και μελετητές, με στόχο να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα ενός κλάδου που, όπως υπογραμμίζουν, «βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης».

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να τεθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και αποζημιώσεις, η στήριξη των παραγωγών και η αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η ευλογιά.

Παράλληλα, οι Κρητικοί κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο της 11ης Νοεμβρίου στην Αθήνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη στήριξης των κινητοποιήσεών τους από τα κεντρικά αγροτικά όργανα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, που συμμετείχε στην οργανωτική τηλεδιάσκεψη της ΕΘΕΑΣ, διαχώρισε τη θέση του από την απόφαση αυτή, καλώντας τους αγροτοκτηνοτρόφους «να μη μείνουν θεατές» και να δώσουν δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση.

Όπως τόνισε, «η φωνή της Κρήτης πρέπει να ακούγεται δυνατά στην Αθήνα – μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...

0
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για...

0
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...

0
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για...

0
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη»
Επόμενο άρθρο
Έρχονται ανακοινώσεις από Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών δημοτικού – Δύο τραυματίες

ΠΚ team ΠΚ team -
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΠΚ team ΠΚ team -
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...

Έρχονται ανακοινώσεις από Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,...

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πρώτη επίσημη συνάντηση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST