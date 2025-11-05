Συνάντηση Κρητικών κτηνοτρόφων με Κωστή Χατζηδάκη την Παρασκευή

Πως κλείστηκε το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο, η «διαφωνία» με τον πρόεδρο της ΕΑΣΗ Σταύρο Γαβαλά για συμμετοχή σε πανελλαδικό συλλαλητήριο και το ενδεχόμενο επιστροφής στα μπλόκα.
Κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, στις 5:30 το απόγευμα στην Αθήνα, ανάμεσα στους Κρητικούς κτηνοτρόφους και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Το πολυαναμενόμενο ραντεβού «κλείστηκε» ύστερα από έντονες πιέσεις των εκπροσώπων του κλάδου, οι οποίοι είχαν προαναγγείλει επιστροφή στα μπλόκα εάν δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον έκτο όροφο του Μεγάρου Μποδοσάκη, όπου στεγάζεται το γραφείο του κ. Χατζηδάκη. Την Κρήτη θα εκπροσωπήσει δεκαμελής αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, συνοδευόμενη από συμβούλους και μελετητές, με στόχο να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα ενός κλάδου που, όπως υπογραμμίζουν, «βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης».
Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να τεθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και αποζημιώσεις, η στήριξη των παραγωγών και η αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η ευλογιά.
Παράλληλα, οι Κρητικοί κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο της 11ης Νοεμβρίου στην Αθήνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη στήριξης των κινητοποιήσεών τους από τα κεντρικά αγροτικά όργανα.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, που συμμετείχε στην οργανωτική τηλεδιάσκεψη της ΕΘΕΑΣ, διαχώρισε τη θέση του από την απόφαση αυτή, καλώντας τους αγροτοκτηνοτρόφους «να μη μείνουν θεατές» και να δώσουν δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση.
Όπως τόνισε, «η φωνή της Κρήτης πρέπει να ακούγεται δυνατά στην Αθήνα – μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε».
