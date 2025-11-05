Η πρώτη επίσημη συνάντηση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστό κλίμα το πρωί της Τετάρτης, 05.11.2025.
Η συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η 25η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά το πέρας της συνάντησης, έκανε μία ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία».
I had a fantastic first meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis today. Under @POTUS‘s leadership, America is focused on results – building alliances that strengthen our security, expand opportunity, and promote prosperity. Greece is a country that leads with courage… pic.twitter.com/olig87pgkK
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 5, 2025
Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:
«Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας».
Υπενθυμίζεται ότι ένα στιγμιότυπο, εξέπληξε όσους παρευρίσκονταν στην συνάντηση, καθώς βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου η αμερικανίδα πρέσβης, συνοδευόμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πλησίασε κάποιους μικρούς μαθητές και τους δασκάλους τους που ήταν στο σημείο και τους χαιρέτισε έναν έναν με χαμόγελο.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ