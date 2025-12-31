ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται οι χειμερινές εκπτώσεις: 60 μέρες προσφορών και ευκαιριών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η αγορά προετοιμάζεται ήδη για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026, οι οποίες θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει 60 ημέρες, έως τις 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα στην αγορά και στους καταναλωτές.

Αν και η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις αρμόδιες αρχές.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να καταρτίζουν λίστα με τα προϊόντα που χρειάζονται πραγματικά και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές που βασίζονται σε πρόσκαιρες προσφορές.

Συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές
Σύγκριση τιμών: Πριν από κάθε αγορά, συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να διαπιστώσετε το πραγματικό όφελος.

Έλεγχος αναγραφής τιμών: Τα καταστήματα οφείλουν να εμφανίζουν καθαρά την αρχική και τη μειωμένη τιμή. Ελέγξτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική και όχι παραπλανητική.

Προσοχή στις υπερβολικά δελεαστικές προσφορές: Αποφύγετε αγορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Αγορά από αξιόπιστες πηγές: Επιλέγετε γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή κακής ποιότητας προϊόντων.

Ενημέρωση για πολιτικές επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων, για να αποφύγετε προβλήματα μετά την αγορά.

Έλεγχος προϊόντων: Εξετάστε τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή πριν φύγετε από το κατάστημα, ώστε να εντοπίσετε πιθανές φθορές ή ελαττώματα.

Ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Κατά τις online αγορές, προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και κρατήστε αποδείξεις ή e-mail επιβεβαίωσης για κάθε συναλλαγή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Το 2026 κάνει ποδαρικό με χιόνια...

0
Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα που επιτέλους θυμίζουν...

Εκτός λειτουργίας 10 ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ...

0
Μέχρι τις 11 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς θα...

Κρήτη: Το 2026 κάνει ποδαρικό με χιόνια...

0
Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα που επιτέλους θυμίζουν...

Εκτός λειτουργίας 10 ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ...

0
Μέχρι τις 11 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Το 2026 κάνει ποδαρικό με χιόνια στα ορεινά!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μοναδικά Πρωτοχρονιάτικα έθιμα Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πολλά ήθη και έθιμα της Κρήτης διατηρήθηκαν από χιλιάδες...

Εορτολόγιο 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Άρθρο του Αργύρη Αργυριάδη : 2026 απορίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου www.argiriadis.gr Όποιος μπορεί με αισιοδοξία να θωρεί το...

Καλημέρα.Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.Να τα πούμε;

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα κρητικά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς που παραδοσιακά τραγουδιούνται από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST