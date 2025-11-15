ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εργασίες κλαδέματος από τον Δήμο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα, 17/11

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος στις οδούς Κ. Χιωτάκη και Αρχοντάκη.

Το κλάδεμα των δέντρων θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Έως το πέρας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας θα γίνεται παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ζητείται η κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι παρακαλούνται:
• Να μη σταθμεύσουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες οδούς.
• Να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος.
• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους.

