Χανιά:Αποφάσεις Φοιτητικών Συλλόγων ΜΗΧΟΠ και Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου!

Απόφαση του Φ.Σ. ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά!

Πτυχία με αξία – δωρεάν σπουδές! Όχι καταστολή και διαγραφές!

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που πλημμύρισαν τους δρόμους όλης της χώρας στα μεγάλα εκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 6 Νοέμβρη στην Αθήνα, στα Χανιά και σε περισσότερες από 30 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες βγήκαμε στους δρόμους για τα μεγάλα προβλήματα που γεννά αυτή η πολιτική. Ήταν μια μεγάλη πανελλαδική απάντηση των φοιτητών απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα μας στις σπουδές, στη εργασιακή μας προοπτική και την ζωή μας. Ήταν μια μεγάλη απάντηση απέναντι στην όξυνση της καταστολής και του αυταρχισμού.

Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι σπουδές μας χειροτερεύουν συνεχώς όπως επίσης υποβαθμίζεται η αξία των πτυχίων μας. Αυτή είναι η κατάσταση στις σπουδές μας και είναι πρόκληση να κυβέρνηση να μιλά για «εκσυγχρονισμό» παρουσιάζοντας μια εικονική πραγματικότητα. Σήμερα, τον 21ο αιώνα είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό να έχουμε ένα σύγχρονο δωρεάν πανεπιστήμιο και πτυχία με αξία!

• Για αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε να έχουμε σύγχρονες αναβαθμισμένες σπουδές, οι σχολές μας να έχουν καθηγητές, προσωπικό, σύγχρονα εργαστήρια και υποδομές και όχι να στενάζουν από την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις. Απαιτούμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, λεφτά για τις σπουδές μας και όχι για τις επιχειρηματικές μπίζνες και τον πόλεμο όπως προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

• Για αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε να στηριζόμαστε για να σπουδάζουμε απρόσκοπτα και όχι να είμαστε αβοήθητοι, 1 στους 2 να δουλεύει για να ανταπεξέλθει με το τεράστιο κόστος σπουδών και την ακρίβεια, να μην υπάρχουν φοιτητικές εστίες κτλ. Για αυτό απαιτούμε μέτρα στήριξης και όχι διαγραφές ενεργών φοιτητών που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

• Για αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε να έχουμε πτυχία με αξία και όχι κουρελόχαρτα όπως γίνεται σήμερα, σε αυτό το μεγάλο παζάρι πτυχίων των δημόσιων και των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» – super market. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ που υλοποίησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Απαιτούμε να μην αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία των καθηγητικών σχολών, να καταργηθεί ο κατάπτυστος νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι.

• Για αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε η επιστήμη και η έρευνα να υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τους πολέμους και κέρδη των επιχειρηματιών, για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, του ΝΑΤΟ, του κράτους – δολοφόνου Ισραήλ που συνεχίζει να σφάζει τον λαό της Παλαιστίνης, κάνοντας τα πανεπιστήμια γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.

Οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και εκφράζουν την πλειοψηφία των φοιτητών. Η κυβέρνηση αντί να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά μας οξύνει την καταστολή.

Με καταστολή και πειθαρχικά

Θέλουν να φοβίσουν όποιον αντιδρά!

Καταγγέλλουμε την όξυνση καταστολής και του αυταρχισμού που προωθείται με ευθύνη της κυβέρνησης και με διοικήσεις σε ρόλο “λαγού”, αξιοποιώντας το αντιδραστικό νομικό οπλοστάσιο που διαμόρφωσαν η ΕΕ και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Θέλουν πανεπιστήμια-“άβατα” για τους φοιτητές, στην υπηρεσία επιχειρηματικών ομίλων, ενταγμένα στα σχέδια της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας που γενικεύεται με δεκάδες προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων με το ΝΑΤΟ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Σε αυτό το πανεπιστήμιο δεν χωράει η συλλογική δράση και οι αγώνες. Τα μέτρα αυτά στρέφονται ενάντια σε όλους τους φοιτητές, ποινικοποιούν το δικαίωμα να εκφράζουμε τη γνώμη μας, να έχουμε λόγο για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή μας, να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα μας, να εκφράζουμε την εναντίωση μας στους πολέμους τους και να δηλώνουμε τη αλληλεγγύη μας λαό της Παλαιστίνης.

Η δική μας απάντηση είναι η μαζική και οργανωμένη πάλη των φοιτητών και όλου του λαού για μόρφωση, εργασία, ζωή με δικαιώματα, ενάντια στους πολέμους και τα εγκλήματα που γεννά η πολιτική του κέρδους! Παλεύουμε για πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης και της επιστήμης και όχι της καταστολής και του αυταρχισμού.

Η καταστολή όμως δεν θα περάσει. Η φωνή του δίκιου δεν φιμώνεται, ο αγώνας, η αντίσταση είναι υποχρέωση και δικαίωμα! Η φωνή του δίκιου δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε με καταστολή, ούτε με την πανεπιστημιακή αστυνομία που αφήσαμε στα χαρτιά, ούτε με την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος στα Τέμπη, δεν σταμάτησε ποτέ, φωνάζοντας ακόμα πιο δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»!

Τιμάμε τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973

στο δρόμο του αγώνα!

Η ιστορία διδάσκει, και ο ξεσηκωμός του πολυτεχνείου μας δείχνει πως και τότε και τώρα και πάντα «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» βαδίζοντας στο δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της ανατροπή της. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος όταν το κίνημα δυναμώνει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις!

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας, συνεχίζοντας σήμερα τον αγώνα για τους ανεκπλήρωτους σκοπούς και τα ιδανικά τους. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους νεκρούς, τους φυλακισμένους και βασανισμένους, όλους όσους συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη.

Οι αγώνες των φοιτητών όταν συναντηθούν με τους αγώνες των εργαζομένων μπορούν να αποκτήσουν ανυπολόγιστη δύναμη. Η αγανάκτηση για όσα ζούμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο οργανωμένο και πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα διεκδίκησης και αγώνα για να μπουν μπροστά οι σύγχρονες ανάγκες μας, να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Τα επίκαιρα μηνύματα μένουν ζωντανά!

Στις πύλες του Πολυτεχνείου υπήρχαν τα συνθήματα «Έξω αι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ». Ο λαός που αγωνιζόταν γνώριζε πολύ καλά τη στήριξη των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στο καθεστώς της δικτατορίας ενώ στη συνέχεια με την ανοχή του ΝΑΤΟ έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Το σύνθημα αυτό παραμένει επίκαιρο, ιδιαίτερα σήμερα που τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται επικίνδυνα σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε με το λαό της Παλαιστίνης που βιώνει τη γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τις ΗΠΑ με το άθλιο σχέδιο Τράμπ. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, φωνάζοντας «έξω οι ΗΠΑ – έξω το ΝΑΤΟ» ιδιαίτερα σήμερα που όπως ομολογούν ότι ετοιμάζουν την νεολαία να πολεμήσει για τα κέρδη τους. Συμμετέχουμε μαζικά στην πορεία στις 17 Νοέμβρη!

Δυναμώνοντας την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων. Ενάντια στην πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση, τις 13ώρες δουλειάς, τους μισθούς πείνας, την ακρίβεια, την διάλυση του ελεύθερου χρόνου την εμπορευματοποίηση των σπουδών μας και εντείνει την καταστολή.

Συνεχίζουμε συντονισμένα – μαζικά – αποφασιστικά!

Διεκδικούμε:

Για το ΜΗΧΟΠ

1. Ανακαίνιση των αμφιθέατρων Μ4 και Μ5

2. Να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος στο κτηριακό συγκρότημα της σχολής

3. Κατάργηση των προαπαιτούμενων.

4. Ενίσχυση των εργαστηρίων με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό.

Για την μέριμνα

1. Άμεσα να καλυφθούν οι κενές θέσεις στις εστίες και να μην πεταχτεί εκτός κανένας φοιτητής οπου παλεύει να τελειώσει τις σπουδές του.

2. Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και όλων των κριτηρίων που λειτουργούν ως κόφτης φοιτητών για να μπουν στην εστία.

3. Κατάργηση του χαρατσιού των 50 ευρώ για την είσοδο στις εστίες.

4. Άμεσα να ολοκληρωθούν οι νέες εστίες , λειτουργία τους με ευθύνη του κράτους. Αύξηση της χρηματοδότησης για να ανεγερθούν περισσότερες.

5 Αξιοποίηση κτιρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους για την διαμόρφωσή τους σε εστίες φοιτητών.

6. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος , ώστε να καλύπτει όλο το ποσό του ενοικίου με ταυτόχρονη αύξηση των δικαιούχων

7. Επαναφορά των 750 εκτυπώσεων ανά εξάμηνο

8. Δωρεάν σίτιση και μεταφορά για όλους τους φοιτητές.

 Οργανώνουμε τον 3ήμερο εορτασμό της επέτειο του ξεσηκωμού του πολυτεχνείου, συμμετέχουμε μαζικά στην Αντιιμπεριαλιστική πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 18:00 στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.

 Πραγματοποιούμε κατάθεση στεφάνων των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο μνημείο Ηρώων Πεσόντων κατά την διάρκεια της Αντιιμπεριαλιστικής πορείας.

 Δυναμώνουμε την οργάνωση, τη συλλογική συζήτηση και τη δράση στον Φοιτητικό Σύλλογο, οργανώνοντας την επόμενη Τετάρτη 19/11 τμηματική συνέλευση στη 13:00.

 Οργανώνουμε κινητοποίηση την Τρίτη 24/11 στις 13:00 στην πρυτανεία, για να καταγγείλουμε την απειλή πειθαρχικών σε εστιακούς φοιτητές που δεν συμμορφώνονται με τα απαράδεκτα κριτήρια του κανονισμού στέγασης!

 Στηρίζουμε την κινητοποίηση του συλλόγου ΧΗΜΗΠΕΡ την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 12:30 π.μ για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών του ΧΗΜΗΠΕΡ.

 Συμμετέχουμε στην σύσκεψη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου που οργανώνεται από τα σωματεία των Υγειονομικών και των φορέων της πόλης, για να προετοιμάσει μεγάλη κινητοποίηση κινητοποίηση στα Χανιά την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

 Οργανώνουμε την πάλη για να μην διαγραφεί κανένας φοιτητής με δυναμικές κινητοποιήσεις. Καλούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων σε κάθε ίδρυμα την τελευταία βδομάδα του Νοέμβρη.

 Οργανώνουμε πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης τις ημέρες πριν και μετά τις 29 Νοέμβρη Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.

 Προετοιμαζόμαστε για νέα συλλαλητήρια σε συντονισμό με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους φορείς.

 Συντονιζόμαστε Πανελλαδικά στα πλαίσια της σύσκεψης συντονισμού φοιτητικών συλλόγων που καλείται με πρωτοβουλία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών στις 6 Δεκέμβρη στην Αθήνα.